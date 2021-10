Des images du Club Med de Charlevoix enfin dévoilées

Le tout premier Village Montagne Club Med en Amérique du Nord sera fin prêt à accueillir des vacanciers dès le 3 décembre 2021.

Situé dans les montagnes de Petite-Rivière-Saint-François, au pied des pistes du Massif de Charlevoix, l'endroit promet d'offrir des vues imprenables sur le fleuve, des paysages uniques et différents chaque saison.

À quelques semaines de son ouverture – et de l’installation de son mobilier! –, le Club Med Québec Charlevoix nous a donné accès à ses installations.

La conception du Club Med Québec Charlevoix revient à la firme d’architecture québécoise Lemay Michaud, dont l’objectif «était d’en mettre plein la vue et de montrer le caractère unique du Québec», selon la designer Katrine Beaudry.

L’extérieur du complexe hôtelier – que certains détracteurs ont comparé à un hôpital ou un cégep dans les derniers mois – est ainsi fait de matériaux typiques comme le bois, le métal et la pierre.

À l’intérieur, tout a été pensé pour refléter les saisons et particularités culturelles de la province — du restaurant à la carte qui s'inspire d'un chalet moderne avec véranda aux chambres de luxe dont le design rappelle une petite cabane à oiseaux. Tous les éléments de design, des tapis aux luminaires, ont été faits sur mesure au Québec, précise le cabinet d’architecture.

Un vrai tout-inclus de montagne

Le Club Med Québec Charlevoix sera ouvert 12 mois par année. En hiver, il misera sur le ski et les sports de glisse au Massif de Charlevoix. Durant la belle saison, le vélo de montagne et la randonnée pédestre seront à l’honneur, le Massif offrant désormais 20 pistes pour la pratique de ce sport, en plus de 20 km de sentiers de marche.

En tout, le nouveau tout-inclus de Petite-Rivière-Saint-François compte 302 chambres de trois types différents ainsi que deux restaurants; l’un à la carte, avec un menu mettant en vedette les produits du terroir de Charlevoix, et l’autre de style buffet, où la cuisine sera plus internationale.

À cela s’ajoutent une salle de spectacle multifonction, un gym, un spa avec terrasse panoramique signé Sothys, les fameux «clubs» pour enfants et l’animation des G.O. chers au Club Med, ainsi qu'une piscine de 23 m de long avec hammam et jacuzzi extérieur.

Quant à l’école de glisse et aux casiers de ski de l’hôtel, ils donnent directement sur une nouvelle zone d’apprentissage du Massif et se trouvent à quelques pas des télécabines menant au sommet de la station.

Pour qui?

Si les voyageurs internationaux sont attendus à Petite-Rivière-Saint-François à mesure que la pandémie perdra du terrain, le Club Med prévoit de recevoir 65% de Canadiens pour sa première année d’opération, selon la responsable du marketing Clémentine Massat. Pour le moment, ce sont surtout des Québécois et des Ontariens qui s’apprêtent à y poser leurs valises.

Il faut dire que la clientèle locale devrait y trouver son compte, puisque l’hôtel ne propose pas seulement la formule classique d’une semaine. Il est aussi possible de réserver des séjours de 2, 3 ou 4 jours en formule tout-compris (sans transport aérien).

Autre option intéressante à surveiller: les passes journalières tout compris, qui donneront accès aux restaurants, pistes de ski, piscine et autres infrastructures du Club Med.

Le Club Med Québec Charlevoix se trouve à environ 1h15 de voiture du Vieux-Québec et 25 minutes de Baie-Saint-Paul.

COMBIEN ÇA COÛTE?

Pour un séjour tout-inclus au début décembre 2021 (sans avion):

Par nuit: à partir de 245$ par personne

Séjour de 2 nuits le week-end: à partir de 633$ par personne

Séjour d’une semaine: à partir de 2238$ par personne

Passe journalière: prix à venir

Les enfants de moins de 4 ans séjournent gratuitement.



Pour en savoir plus: www.clubmed.ca

