Le Tequila Lounge à Québec se lance dans les «Boozy Brunch»

L’heure du brunch est un incontournable de fins de semaine. Le Tequila Lounge à Québec a bien compris ça puisque le restaurant lance son nouveau concept de «boozy brunch»!

En effet, le Tequila Lounge a concocté un menu réconfortant aux saveurs mexicaines qui s'accompagne d’une carte de cocktails audacieux pour vous faire vivre une expérience brunch qui sort de l’ordinaire.

La propriétaire Ariane, la cheffe Carolina et toute l’équipe vous accueillent les samedis et dimanches de 10h à 14h dans leur local feutré avec des mimosas, cocktails matinaux et cafés alcoolisés pour bien commencer la journée.

C'est un menu explosant de saveurs qui vous attend à ce restaurant. Les amateurs de bonne bouffe mexicaines voudront certainement essayer la populaire assiette de Huevos Rancheros de la Jefasa. Elle est composé de tortillas de maïs croustillantes baignées de salsa fumée et épicée, deux oeufs miroir, avocat, crème sure, fromage frais et coriandre.

Tequila Lounge

Se trouve également sur le menu la cassolette MUCHA réconfortante composée de grillades de poivrons, oignons, bacon et un oeuf au choix. Le plat est accompagné de salsa, crème sure, fromage, pico de gallo, patate hash brown et tortillas de farine blanche.

Tequila Lounge

Cinq autres choix d'assiettes concluent le menu débordant de saveurs typiquement mexicaines.

Tequila Lounge

Tequila Lounge

Tequila Lounge

Non seulement la bouffe est savoureuse à cet établissement du quartier Saint-Roch, l'ambiance y est aussi hyper festive et agréable.

Le Tequila Lounge est définitivement à ajouter à votre liste de restos où bruncher, autant pour la nourriture que les cocktails matinaux. De plus, la quasi-totalité des plats offerts s’adapte en version végétarienne.

Tequila Lounge

643 Rue Saint-Joseph Est, Québec

POUR VOIR LE MENU COMPLET ET RÉSERVER

Ne manquez pas nos dernières vidéos!