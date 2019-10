6 bars magnifiques pour un premier rendez-vous sans gêne

Un premier rendez-vous n’est jamais simple. Il faut idéalement trouver un bar avec une touche de «wow» si possible. Ainsi vous vous assurez de pouvoir au moins parler de la décoration de l’établissement si jamais votre conversation «ne lève pas».

Heureusement, Montréal regorge de jolies adresses où les cocktails sont bons et où la décoration est «on point».



Voici 6 bars parfaits pour un premier rendez-vous !

1. Club Pélicano

En mettant les pieds dans ce charmant bar situé au centre-ville de Montréal, vous aurez l’impression de plonger dans une ancienne piscine publique. Outre sa jolie décoration, le Club Pélicano possède quelques bonnes bouteilles de produits d’importation privée et la musique à saveurs tropicale est parfaite pour créer une ambiance propice aux rapprochements.

*À noter que les bouteilles de bulles sont à 50% de rabais entre 5h et 8h le mardi !

1076 rue de Bleury, suite #001



2. Le Majestique

Pas de doute, Le Majestique est un «classique» lorsque vient le temps de siroter un cocktail en douce compagnie. L’établissement qui a ouvert ses portes en 2014 sur la main propose un joli menu de cocktails et de vins d’importation privée, mais aussi une panoplie de plats à partager.

Le décor éclectique de l’endroit vous donnera certainement du «jus» pour animer votre conversation en cas de besoin.

4105 boul. Saint-Laurent



3. Cicchetti

Le Cicchetti situé dans le Mile-Ex se spécialise en vin d’importation privée (provenant principalement de l’Italie) et en petites bouchées. Vous pourrez donc partager une bouteille ou encore siroter un Apérol Spritz, le tout accompagné de petits délices à 1,75$ chaque.

Le soir, il n’est pas rare que le bar se transforme en piste de danse. Tout dépend du nombre de verres que vous aurez bus avant !

6703 avenue du Parc



4. Bar Henrietta

Le Bar Henrietta fait partie de ces endroits qui sont toujours bondés. Son décor épuré et charmant, ses délicieux cocktails et son service toujours sympathique y sont certainement pour quelque chose.

L’été, le bar installe une immense terrasse à l’avant de son établissement qui rappelle les terrasses des restaurants parisiens.

115 avenue Laurier Ouest

5. Cabaret Vol de Nuit

French 75, boulevardier, martini... Le Cabaret Vol de nuit possède un menu de cocktails classiques et indémodables à la hauteur des palais les plus fins. Le magnifique établissement entièrement décoré de velours rouge est certainement très intrigant.

Pour un rendez-vous doux très «chaud» c’est une belle adresse à ajouter à son carnet.

14 rue Prince Arthur Est



6. Bar St-Denis

Ouvert tous les jours jusqu’à 3h, le bar St-Denis fait partie de ces restos-bars qui se démarquent par leur exceptionnel service et la qualité de leur cuisine. Au menu, on retrouve des plats à partager variant entre 5$ et 19$ et une carte d’alcool vaste et alléchante. Vin nature, importation privée, cocktails, cidres et bières y sont offerts.

En plus le Bar St-Denis possède une jolie toilette rose qui se retrouve sans cesse sur Instagram.

6966 rue Saint-Denis