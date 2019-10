5 restaurants trop beaux où boire du vin nature à Québec

Pour son charme inégalé, sa chaleur et ses bonnes tables, la ville de Québec est une jolie destination à explorer le temps d’un week-end.

Que ce soit en amoureux ou avec votre meilleur ami, Québec est une bonne ville où faire la fête, bien manger et découvrir un pan de notre histoire.

En matière de vin nature, Québec possède aussi une belle liste d’établissements qui offrent une carte de vin plus qu’intéressante.

Voici donc 5 restos où boire du vin nature à Québec!



1. Buvette Scott

Tout petit établissement situé dans le cœur du faubourg Saint-Jean-Baptiste, la Buvette Scott offre un menu de plats à partager absolument délicieux. C’est dans une ambiance chaleureuse et sans flaflas que vous pourrez savourer de bons vins nature et surtout vous laissez guider par les suggestions toujours «on point» des serveurs. Attention toutefois d’y réserver votre place, car comme c’est petit, c’est toujours plein!

821 rue Scott, Québec



2. Écho buvette

Ouvert depuis l’automne 2018, l’Écho Buvette est une adresse pleine de charme et lumineuse où siroter de bons vins et manger de délicieuses assiettes de cuisine du terroir à des prix variant de 13$ à 22$. La simplicité des plats, la qualité du service et le décor charmant du Écho buvette vous donneront certainement envie d’y retourner, encore et encore!

67 rue du Sault-au-Matelot, Québec



3. Louise Taverne & Bar à vin

Brunch, menu midi, plats à l’ardoise, tables d’hôte... Le Louise Taverne & Bar à vin a beaucoup à offrir et ce, peu importe vos inspirations du moment! Que vous ayez envie d’une assiette de fesses de cerfs de Saint-Elzéar ou encore d’une assiette de choux-fleurs et fèves de soya, ce restaurant propose un menu pour tous les goûts. En prime, leur carte des vins propose de belles options nature d’importation privée.

48 Rue Saint-Paul, Québec

4. Le renard et la chouette

À la fois un café et une buvette, Le renard et la chouette est un charmant établissement de quartier qui possède une belle sélection de vin d’importation privée le tout dans une ambiance décontractée. Au menu, on retrouve des plateaux de charcuteries, des plats végétariens et même quelques plats à partager en groupes, parfaits pour ceux qui voudraient manger un peu de tout.

125 rue Saint-Vallier Ouest, Québec

5. Le Cendrillon

Pas besoin d’enfiler vos pantoufles de verre pour aller souper au restaurant Le Cendrillon. Cette jolie adresse située en plein cœur de Limoilou peut se vanter d’avoir un menu alléchant, une carte des vins avec de belles options bios et une ambiance toujours festive. Voilà un bel endroit où aller pour un rendez-vous doux ou une soirée arrosée entre amis.

1039 3e Avenue, Québec, QC, Canada

