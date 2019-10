Un spa «secret» sur le toit d'une ancienne église à Montréal

La rue Saint-Denis abrite désormais un tout nouvel endroit où se ressourcer après une dure semaine de travail ou une session intense de cours.



À la fois un club de sport et un spa de luxe, L’Espace Thomas situé dans une ancienne église offre une panoplie de services pour vous permettre de mettre votre cerveau à «off».





Les abonnés du club de sport pourront participer à des classes de boxe, d’haltérophilie, de yoga et de HIIT en plus d’avoir droit à des massages et une foule de petits plus.





Ouvert dans les anciens locaux du Saint-Jude gym et spa, L’Espace Thomas propose sensiblement les mêmes services que l'ancien établissement, avec une salle de conditionnement physique, des cours de groupe et un coin de relaxation avec spa, sauna et plus encore.





Les abonnements ne sont toutefois pas donnés... On parle ici de 165$ à 225$ par mois selon votre choix d’activités.

Par contre, si vous avez simplement envie de vous offrir une petite saucette dans le magnifique spa sur le toit, c’est un montant de 50$ que vous devrez débourser.

Les curieux pourront aussi tester l’offre d’introduction qui donne accès à tous les services pendant 7 jours pour 50$.

Tous les détails de ce «havre de paix» au cœur du Plateau Mont-Royal ici.