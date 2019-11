[VIDÉO] Rosalie Lessard dévoile ses spots préférés à Montréal

C’est au Gypsy Kitchen+Bar que l'équipe de Silo 57 s’est entretenue avec Rosalie Lessard afin de connaître ses endroits préférés à Montréal.

La youtubeuse et foodie diplômée de l’Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec vient tout juste de lancer son premier livre de recettes, Survivre en appart. Un livre qui, soit dit en passant, est un excellent cadeau à offrir à votre ami qui vient tout juste de déménager seul et qui ne sait pas trop comment cuisiner!

Sachant Rosalie très allumée en matière de bouffe, Silo 57 avait bien hâte de la questionner sur son restaurant préféré à Montréal, ou encore sur l’endroit où l’on mange la meilleure poutine en ville...

Rosalie s’est fait un plaisir de répondre à notre questionnaire MTL sur le fly afin de vous dévoiler ses spots préférés en ville!

