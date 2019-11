Un dépanneur de bières de microbrasseries pas comme les autres ouvre à Point-Saint-Charles

Un tout nouveau commerce plutôt intéressant prépare son ouverture à Pointe-Saint-Charles.

Les résidents de ce quartier en effervescence pourront bientôt mettre les pieds dans la Boutique Cheers, un dépanneur de bières de microbrasseries pas comme les autres.

Le nouvel établissement se spécialisera dans les bières du Québec de toutes sortes que vous pourrez vous procurer en vous rendant en boutique sur la rue Wellington ou en commandant en ligne.

Comme le but de l’endroit est de vous faire découvrir les meilleures bières de la province, il sera possible d’acheter des «packs découverte». De cette façon, vous pourrez tester plus d’une sorte sortes de bières à la fois. Ce sera aussi d’excellents cadeaux à offrir.

Boutique Cheers tiendra également sur place des bières exclusives, créées en collaboration avec des brasseurs d’ici. Ces dernières seront justement offertes par la maison lors de l’évènement d’ouverture le 21 novembre prochain, dès 17h. Vous pourrez vous en déboucher une afin d’y goûter!

Le nouveau commerce deviendra fort probablement la destination idéale auprès des gens de Pointe-Saint-Carles pour faire le plein de bonnes bières d’ici.

Boutique Cheers

2035, rue Wellington