12 établissements qui prouvent que Pointe-Saint-Charles n’est pas plate du tout

Pointe-Saint-Charles est sans aucun doute un quartier méconnu des Montréalais. Certains croient qu’il est situé à l’extrême ouest de l’île, alors que d’autres pensent qu’il n’y a rien à faire dans ce coin de la ville. Et pourtant, Pointe-Saint-Charles, ou PSC pour les intimes, est assurément «the place to be» depuis les derniers mois!

Premièrement, réglons l’aspect géographique. Pointe-Saint-Charles est un quartier du sud-ouest de Montréal. Il est situé entre Verdun et Griffintown, et au sud du canal de Lachine.

Ensuite, il faut savoir que de très cool établissements sont situés dans ce coin de la ville. Des anciens comme des nouveaux. C’est sans aucun doute l’un des quartiers de Montréal qui a le plus à offrir actuellement!

Voici donc 12 adresses de PSC qui prouvent que le quartier n’est vraiment pas plate:

1. Milky Way Cocktail Bar

Ce «bar caché» a ouvert ses portes au début de l’année 2019. Toutefois, l’établissement est déjà un incontournable pour ceux et celles qui aiment les bons cocktails et les soirées arrosées. Le décor est tellement incroyable que vous aurez l’impression de plonger au coeur des années 80 à Miami.

1886, rue Centre



2. Café Bloom

L’une des adresses les plus cutes du quartier est sans aucun doute le Café Bloom. En plus d’être joli, le café sert de délicieuses assiettes de brunch, des petites gâteries pour se sucrer le bec comme il se doit et du très bon café afin de rester éveillé toute la journée!

1940, rue Centre



3. Pizzeria Fugazzi

Cette pizzéria est un projet des propriétaires du Barroco, du Foiegwa ainsi que du Atwater Cocktail Club. L’endroit est kitsch, et c’est probablement là que vous mangerez l’une des meilleures pizzas napolitaines de l’île de Montréal.



886, rue Centre



4. Boutique Cheers

L’établissement se spécialisera dans les bières du Québec de toutes sortes que vous pouvez vous procurer en vous rendant en boutique sur la rue Wellington ou en commandant en ligne. Comme le but de l’endroit est de vous faire découvrir les meilleures bières de la province, il est possible d’acheter des «packs découverte». De cette façon, vous pouvez tester plus d’une sorte de bière à la fois.

2035, rue Wellington



5. Boom J’s

Si vous aimez la cuisine jamaïcaine, Boom J’s est un incontournable en la matière. C’est là que vous mangerez le meilleur poulet jerk de Montréal. Un point c’est tout.

2026, rue Wellington



6. Paul Patates

Cet établissement est un véritable casse-croûte comme il ne s’en fait plus au Québec. Vous pouvez y manger d’excellents hot-dog steamés et de la bonne poutine avec beaucoup de sauce dans un décor rétro à souhait!

760, rue Charlevoix



7. Machiavelli

Ce restaurant est très bien situé, car il se trouve directement en face de la station de métro Charlevoix. Vous n’aurez qu’à traverser un coin de rue pour découvrir la cuisine du marché de cet «apportez votre vin». Le restaurant sert aussi de fabuleux brunch le dimanche, et durant l’été, vous pouvez vous réfugier dans son jardin secret!

2601, rue Centre



8. Mollo

Mollo est l’établissement idéal pour obtenir sa dose de caféine, mais est aussi l’endroit parfait où se rafraîchir avec un gelato maison durant les soirées chaudes d’été

2069, rue Wellington

9. Allez Up, centre d’escalade

Peu importe si vous êtes débutant ou encore un pro de l’escalade, Allez Up a les infrastructures parfaites pour vous. Aussi, lorsqu’il fait beau, vous pouvez escalader les silos qui font partie du site de l’entreprise. Une fois au sommet, vous pourrez admirer la ville sous un nouvel angle.

1555, rue Saint-Patrick



10. Clarke

Le Clarke Café est sans aucun doute un incontournable quand vient le temps d’engloutir un sandwich «sur le fly» ou simplement pour boire un café tranquillement.

2483, rue Centre



11. Miel

Une visite à Pointe-Saint-Charles ne peut avoir lieu sans une visite au restaurant du réputé chef Hakim Chajar, Miel. Ce dernier vous propose sa vision d’une cuisine locale avec des plats plutôt abordables et d’une grande qualité. C’est aussi un bel endroit où aller déguster un bon verre de vin bio.

2194, rue Centre

12. Le Petit Sao

Si vous avez une envie folle de bouffe vietnamienne, c’est au Petit Sao que vous devez vous rendre. Que ce soit pour une bonne soupe Pho, un sandwich bánh mì ou encore simplement de délicieux rouleaux printaniers, vous serez servi au Petit Sao.

870, rue Centre



