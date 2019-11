Des films de Noël GRATUITS au cinéma en décembre

Enfilez votre plus belle «petite laine» et allumez vos lumières festives, les projections de films de Noël gratuites seront bientôt de retour dans un Cineplex près de chez vous!

Le 7 décembre prochain, plusieurs cinémas de la grande famille Cineplex projetteront cinq films des Fêtes. Au programme, Une histoire de Noël, Le Lutin, Gremlins (version française), Christmas Vacation et Boréal-Express.

Les projetions auront lieu à 9h et le billet sera gratuit! Vous pourrez également profiter de rabais sur le popcorn, les boissons et les bonbons. Toutes les recettes de la vente de produits, de même que l’ensemble des dons amassés, seront versées à l’organisme Repaires jeunesse du Canada, qui offre aux jeunes des lieux sûrs et aidants en dehors des heures de classe. On vous invite donc à manger du popcorn et vous gâter en bonbons pour la bonne cause!

Pour savoir si votre cinéma participe à cette journée bien spéciale, c’est ici! Et comme l’évènement fonctionne selon le principe du «premier arrivé, premier servi», on ne tarderait pas trop pour se présenter le 7 décembre à 9h!

