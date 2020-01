20 femmes inspirantes à suivre en 2020

Soutenir les créateurs d’ici est très important pour l’équipe de Silo 57 et c’est dans cette optique que nous avons décidé de vous dévoiler 20 femmes qui mettent du beau dans notre quotidien.

Que ce soit avec leurs aspirations féministes, leurs compagnies de produits locaux ou encore avec leur talent artistique, voici 20 femmes qui nous ont éblouis en 2019.



Voici 20 femmes à suivre en 2020!

Josiane Stratis

Connue entre autres pour avoir lancé le blogue Ton Petit Look, Josiane Stratis est ultratransparente avec ses abonnés. En 2019, elle a d’ailleurs documenté sa dépression sur les réseaux sociaux, afin d’ouvrir la discussion sur les tabous entourant les maladies mentales. Josiane milite aussi pour la diversité à travers tout ce qu’elle fait. Elle a d’ailleurs réalisé le projet Incluses (avec l'aide de sa jumelle Carolane) où des designers québécois offraient pour la première fois leurs créations en tailles plus. Une belle initiative!

Vous pouvez suivre Josiane et Carolane sur leur nouvelle plateforme Style Particulier.

Josiane Lanthier

L’artiste peintre Josiane Lanthier gagne de plus en plus en popularité. Ses œuvres colorées et incroyablement belles se vendent «comme des petits pains chauds». Gageons qu’en 2020 la Montréalaise continuera de nous éblouir avec son talent unique.

Cassandra Cacheiro et Sara Hini

Le projet artistique des Montréalaises Cassandra Cacheiro et Sara Hini est, sans aucun doute, l’un des plus inspirants qui soient. The Womanhood Project ouvre la discussion sur de nombreux sujets tabous qui concernent les femmes. Cœur de Pirate et Stéphanie Boulay ont d’ailleurs accepté d’y participer.

Suivez-les ici.

Caroline Huard (Loounie)

Tout le monde (ou presque) connaît la recette de tofu magique de Loounie. En 2019, Caroline Huard a non seulement «mis le tofu sur la map», mais elle a aussi lancé un livre de recettes alléchantes et 100% véganes. En 2020, elle risque de continuer à nous faire saliver avec des plats santés et savoureux.

Julie Artacho

La photographe Julie Artacho lutte quotidiennement contre la grossophobie. Sur les réseaux sociaux, elle partage régulièrement des textes et des citations afin de faire réfléchir son entourage sur les enjeux reliés à la grossophobie. Une femme inspirante et talentueuse à suivre!

Ève Martel

La YouTubeuse Ève Martel (@Tellement Swell) est sympathique et attachante. Toutes les semaines, elle partage avec ses abonnées ses coups de cœur et sa passion pour la vie et la nourriture. Elle est suivie par plus de 30 000 abonnés sur YouTube et gageons qu’en 2020, ça continuera de monter!

Laurie et Stéphanie de Dans le sac

Être écoresponsable est plus important que jamais. Les Montréalaises derrière la petite entreprise Dans le sac l’ont bien compris et elles cherchent à faire la promotion d’un mode de vie «zéro déchet» le plus possible. À l’aide de leur blogue et de leurs produits, Laurie et Stéphanie aident les Montréalais à se conscientiser et à changer leur façon de consommer.

Sophie Voyer de Atelier Retailles

Atelier Retailles est un projet mené de front par Sophie Voyer, une Montréalaise et artiste qui crée du papier à partir de différentes matières dont des retailles de vêtements de designers montréalais. Elle collabore avec des entreprises locales et organise des ateliers de création de papier. Atelier Retailles est un projet à suivre de près en 2020.

Jessica Prudencio

L’influenceur derrière le compte Instagram @ToutesDansmesFesses partage régulièrement des photos alléchantes de plats et d’établissements locaux qui donnent l’eau à la bouche. Sur son blogue personnel, Jessica Prudencio discute également d’enjeux sociaux et de féminisme. Elle n’a pas peur de dénoncer des situations qui, selon elle, sont dérangeantes. C’est une femme inspirante qui n’a pas peur de prendre la parole.

Marilyne Bouchard de Bkind

L’entreprise de produits de beauté Bkind a réellement le vent dans les voiles. Maryline Bouchard, la fondatrice de la compagnie, crée des produits qui sont bons pour l’environnement depuis 2014.

Geneviève Darling de Lovestruck Prints

Geneviève Darling, l’illustratrice derrière l’entreprise Lovestruck Prints, propose des œuvres qui mettent de l’avant les relations queer et la solidarité. Le message véhiculé par Lovestruck Prints est un message qui est fort et qui résonne beaucoup.

Sarahmée

La rappeuse Sarahmée est certainement l’un des visages de 2019. Celle qui a lancé son 2e album au mois d’avril dernier est également la première artiste hip-hop à être nominée dans la catégorie Révélation de l’année au Gala de l’ADISQ. Une artiste à découvrir, si ce n’est pas déjà fait!

Lyse-Marie Hontoy de Humain avant tout

«Normaliser la souffrance. Déstigmatiser les maladies mentales», voilà le mandat du magnifique projet de Lysa-Marie Hontoy, Humain avant tout. L’étudiante au doctorat en psychologie à l’Université de Montréal a lancé cette initiative en 2018 où elle rencontre des gens qui s’ouvrent sur leurs troubles psychologiques. Ces témoignages poignants visent à briser l’isolement des gens qui souffrent et ouvrir la discussion. Un projet magnifique que vous pouvez suivre ici.

Marie-Élaine de Skog produits naturels

Les produits naturels Skog sont faits à base de plantes et de choses que l’on peut prononcer sans problème. L’entrepreneure derrière Skog, Marie-Élaine, souhaite offrir une gamme de produits qui sont bons pour la peau, mais aussi pour l’environnement. Voilà une autre Montréalaise inspirante!

Alice Demée

Les œuvres de l’illustratrice Alice Demée sont vraies et belles. Elles montrent le corps de la femme sous toutes ses coutures, sans tabous et le résultat est tout simplement magnifique.

Safia Nolin

Avec son clip pour la chanson Lesbian Break Up Song, Safia Nolin a ouvert la discussion sur l’acceptation du corps. La chanteuse, qui a subi à maintes reprises les foudres des médias concernant son look, a décidé de prendre le taureau par les cornes en montrant qu’elle avait le pouvoir sur sa propre image. Un clip fort en émotions.

Emilie Kahn

La chanteuse indie Emilie Kahn a lancé un nouvel album en 2019. Sa musique douce et ses textes inspirants ont charmé de nombreux Montréalais.

Tricia Robinson

Tricia Robinson est une artiste montréalaise impliquée qui fait des illustrations et de la photographie. Elle utilise souvent son talent afin de contribuer à des causes importantes. Suivez-la ici.





Ana Roy

L’illustratrice montréalaise Ana Roy utilise son talent en dessin pour illustrer ses troubles anxieux. Ses œuvres minimalistes et charmantes font sourire et résonnent chez les jeunes. T-shirts, illustrations et plus encore vous attendent sur sa boutique en ligne.

Vivement 2020!

