Une illustratrice de Montréal dessine 52 femmes inspirantes sur Instagram et c’est trop beau

Pour bien commencer l’année, l’illustratrice montréalaise Marie-Ève Turgeon a décidé de se lancer le défi de dessiner 52 femmes québécoises qui l’inspirent sur les médias sociaux.

Son projet #52 femmes qui est d’abord un défi créatif personnel fait de plus en plus jaser et nous permet de découvrir des femmes au parcours inspirant ou ayant un discours pertinent et engagé sur les médias sociaux.



Depuis le début du mois de janvier, l’artiste a dessiné les photos Instagram de cinq femmes (dont celui de notre préf Josiane Stratis) et déjà, l’engouement pour son projet est de plus en plus fort.

«Je reçois tellement d’amour, plein de messages et de beaux commentaires avec ce projet que je devrais le transformer en 1001femmes si ça continue! » écrit-elle à la blague sous une de ses publications Instagram.

Voilà un projet doux et beau à suivre en 2020!

Vous pouvez la suivre sur Instagram juste ici!

