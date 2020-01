7 gyms de Montréal où s’entraîner et avoir du fun

Ce n'est plus un secret pour personne, s'entraîner est à la fois bon pour le corps et l'esprit, encore faut-il avoir la motivation nécessaire pour se rendre jusqu'au gym! Heureusement, il existe de nombreux établissements à Montréal où votre entrainement deviendra une partie de plaisir.

La première étape est de trouver un gym qui répond à vos besoins et à votre budget, et surtout dans lequel vous vous sentirez à l’aise et en confiance.

En voici 7 que vous ne connaissiez peut-être pas:

1. Gym Le Vestiaire

Si en 2020 tu as envie d’essayer le CrossFit, le gym Le Vestiaire de Villeray est l’endroit idéal pour le faire. Pourquoi? Car l’établissement a une approche hyper chaleureuse et décontractée. Pas de compétition malsaine entre «crossfitteux», au gym Le Vestiaire, l’important c’est le dépassement de soi. Le gym offre aussi deux cours d’haltérophilie et de HIIT (entraînement par intervalles à haute intensité) par semaine.

2. MissFit

Un gym «standard» peut être intimidant pour une femme qui souhaite se remettre en forme. Si c’est le cas pour vous et que vous souhaitez vous entraîner entre femmes, les centres d’entraînement MissFit de Stéfanie Derome sont une belle option. Il en existe neuf à travers le Québec et les séances d’entraînement (de 45 à 60 minutes) se suivent tout au long de la journée. Les séances sont intenses et encadrées par des professionnels, alors vous devriez voir des résultats rapidement!

3. Locomotion

Le studio Locomotion se situe dans les Shops Angus à Montréal. L’endroit mélange 3 types d’entraînement: la boxe, le yoga et l’entraînement athlétique. Il y a des cours en groupe comme des cours individuels qui sont offerts. Vous pouvez aussi seulement vous abonner pour profiter des installations en solo.

4. Spinco

Vous aurez compris que chez Spinco, on fait du spinning! Mais pas n’importe quel type de spinning. Vous aurez un peu l’impression d’être dans un «club», mais au lieu de danser, vous pédalerez intensément. Dans le studio, il fait sombre, la musique est forte et l’entraîneur vous aidera à repousser vos limites. Le dépassement de soi fait partie de la philosophie de Spinco.

5. Gymnase

En vous entraînant au Gymnase dans le Mile-Ex de Montréal, vous aurez un peu l’impression d’appartenir à une petite communauté. L’ambiance y est décontractée et le bien-être est au cœur de tout. L’endroit offre des cours en groupe comme le yoga, le Pilates, le CrossFit, le HIIT, et plus encore. Il est également possible de suivre des cours privés avec des coachs super compétents!

6. Haltères & Go

Le centre d’entraînement Haltères & Go est un gym indépendant situé dans Rosemont-La Petite-Patrie. Évidemment, vous pouvez vous y entraîner comme dans n’importe quel autre gym, mais l’ambiance y est différente et même «familiale». Si vous êtes tanné de votre gym «à rabais», sachez qu’Haltères & Go propose de vous rembourser le nombre de mois restants sur votre abonnement lorsque vous achetez un abonnement annuel chez eux. Ça vaut la peine si vous habitez à proximité de ce centre.

7. Studio Bouge

Si l’entraînement en groupe avec un coach est la seule chose qui vous motive à vous entraîner, le studio Bouge dans le Vieux-Rosemont est un bel endroit où s’inscrire. L’établissement offre des cours de spinning, de TRX, de Pilates, d’Essentrics, et plus encore. Il existe aussi un club de course qui commence au printemps, lorsque la neige fond.

