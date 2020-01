Un magasin Harry Potter va ouvrir à New York et c'est l'excuse parfaite pour faire un road trip

Potterheads, arrêtez absolument tout!

Warner Bros. a annoncé l’ouverture du tout premier magasin phare dédié à l’univers de Harry Potter et Fantastic Beasts et il sera situé pas trop loin de Montréal!

En effet, le magasin verra le jour à New York, plus précisément au 935, Broadway, voisin de l’iconique Flatiron Building.

Warner Bros.

Les Potterheads retrouveront la plus grande collection de produits à l’effigie de Harry Potter et de Fantastic Beasts sous un même toit. Les produits seront dispersés sur trois étages et le magasin occupera plus de 20 000 pieds carrés, ce qui n’est pas rien.

Warner Bros.

En plus de pouvoir faire le plein de baguettes magiques, de cape d’invisibilité, de «beans» Bertie Botts, les fans pourront aussi profiter de différentes expériences interactives à travers la boutique. Il est également mentionné qu’il y aura de nombreuses opportunités de photos, alors on imagine que des personnages seront de la partie dans ce magasin unique et magique!

Warner Bros.

L’ouverture de la boutique est prévue pour l’été 2020. Vous pouvez déjà commencer à prévoir votre road trip!

