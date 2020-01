10 restaurants où manger pour pas cher dans le Vieux-Montréal

Le début d’année est toujours plus difficile sur le portefeuille en raison des nombreuses dépenses que le temps des Fêtes engendre. Comme il fait aussi habituellement très froid, la motivation doit être au rendez-vous pour avoir la force de sortir le soir au lieu de se blottir dans son lit à écouter des séries en rafale.

C’est pourquoi l’évènement Happening Gourmand arrive toujours à point. Chaque année, quelques restaurants du Vieux-Montréal proposent leur table d’hôte à une fraction du prix pendant environ un mois. En 2020, ce festival gourmand se déroulera du 16 janvier au 9 février.

Les restaurants qui ont répondu à l’appel du Happening Gourmand sont les suivants:

Table d’hôte soir à 25$

Table d’hôte soir à 29$

Table d’hôte soir à 35$

Table d’hôte brunch à 17$

Promotion 5 à 7 à 12$

En plus de vous permettre de manger pour moins cher dans ces fabuleux restos du Vieux-Montréal, le Happening Gourmand lance une nouveauté cette année: les forfaits. L’évènement collabore avec différents partenaires actifs dans le Vieux pour vous permettre de prolonger votre sortie, toujours à prix réduit bien entendu. Vous pouvez donc profiter d’un rabais sur un billet Igloofest, une entrée à 50% à la patinoire du Vieux-Port, un rabais pour vous faire masser au Spa William Gray ou au Rainspa après votre brunch, et plus encore. Tous les détails des forfaits se trouvent ici.

Happening Gourmand

Du 16 janvier au 9 février

Dans plusieurs restaurants du Vieux-Montréal

