Bien que 2019 ait été marqué par de tristes fermetures, quelques très belles ouvertures ont eu lieu vers la fin de l’année.

Si vous étiez trop occupé à magasiner vos cadeaux et à préparer vos nombreux soupers et partys des Fêtes, vous avez peut-être manqué l’ouverture de ces nouvelles adresses à travers la ville.

Voici donc, sans plus tarder, 6 nouveaux restaurants à essayer en ce début d’année 2020 :

1.Farsides

Le groupe derrière le populaire Bord’Elle a ouvert un tout nouveau concept de restaurant et bar d’inspiration Tiki en plein cœur du quartier des affaires du Vieux-Montréal. Le Farsides offre une cuisine qui mélange les saveurs de la Thaïlande et d’Hawaï ainsi qu’un bar où les cocktails Tiki sont à l’honneur. Le décor de l’endroit vous rappellera une ruelle des années 90 dans Brooklyn avec des graffitis et des murs de briques. On parle même d’un terrain de basket! Bref, une adresse à découvrir lors de votre prochaine sortie entre amis.

690 rue Notre-Dame Ouest, Montréal

2. Épicerie Sue

En octobre dernier, la gang de la Sanwicherie Sue a ouvert l’Épicerie Sue sur l’avenue Duluth. Cette nouvelle adresse permet donc aux gens du Plateau de goûter aux délicieux sandwichs vietnamiens qui font la réputation de la sandwicherie de la rue Beaubien depuis quelques années déjà. C’est aussi un bel endroit où faire le plein de bons produits asiatiques pour exécuter vos recettes à la maison.

951, avenue Duluth Est, Montréal

3. Tiers Paysage

Ce nouveau restaurant a ouvert dans le plus grand des secrets au début du mois de décembre. Située dans le Vieux-Montréal, cette cave à manger propose des petits plats parfaits pour le partage. Les légumes sont très présents sur le menu et la carte des vins quant à elle se veut plutôt abordable, sachant que vous êtes dans un établissement du Vieux-Montréal.

22, rue Saint-Paul Est, Montréal

4. Le Petit Vibe

C’est en octobre dernier que Le Petit Vibe a finalement ouvert ses portes près de l’Université de Montréal. Ce resto mélange la cuisine hawaïenne et philippine. C’est l’adresse parfaite à essayer si vous avez envie de faire voyager vos papilles en ce début d’année. Il y a même un menu brunch décadent offert le samedi!

5336-4, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal

5. Le Boulevardier

Ce nouvel établissement est le restaurant de l’hôtel Le Germain Montréal. C’est Zébulon Perron qui signe le décor qui mélange parfaitement le contemporain et le vintage. Le menu quant à lui rappelle les jolies brasseries parisiennes. Un fabuleux restaurant à découvrir lors de votre prochaine soirée entre amoureux.

2050, rue Mansfield, Montréal

6. Kwai

Le réputé chef Antonio Park a décidé en 2019 de mettre fin à l’aventure du Lavanderia. Le local qu’occupait ce resto est maintenant celui du nouveau projet du chef : Kwai. Antonio Park propose dorénavant à cet endroit une cuisine thaïlandaise authentique et fusion, avec des recettes traditionnelles. Vous pouvez y aller pour le lunch, le souper où encore pour bruncher le week-end.

374, avenue Victoria

