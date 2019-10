Le Central : 18 photos de la nouvelle halle gourmande du Quartier des spectacles dont tout le monde parle

Bien qu’ils existent déjà d’excellentes options de restaurants autour de la Place des Arts, il n’y a pas une tonne d’endroits où manger «sur le pouce»!

À LIRE AUSSI: 14 restaurants où manger des huîtres pour pas cher ce mois-ci

La toute nouvelle halle gourmande Le Central qui a officiellement ouvert ses portes hier au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine est la solution parfaite pour les mordus d’arts pressés et les professionnels et étudiants qui se cherchent un endroit où manger.

Cette destination gourmande regroupe 25 restaurants-kiosques dont les menus respectifs représentent parfaitement le multiculturalisme de la métropole. Sous un même toit, vous pourrez manger du poulet frit, des churros, des huîtres, des tapas espagnoles, de la pizza, des crêpes dentelles, des spécialités laotiennes, des bols poké et ainsi de suite. Un café s’y trouve également tout comme un bar où boire de bonnes bières artisanales.

Une seule visite au Le Central et vous serez conquis par le concept de ce «food court» 2.0!

En attendant votre première visite, voici 18 photos pour vous donner une idée du look et des plats de l’endroit :

*Photo de couverture: @villedepluie sur le Instagram de @lecentralmtl