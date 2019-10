Cette maison à étages à vendre pour 1 895 000 $ dans Villeray va vous donner envie de tout rénover chez vous

Maxime Brouillet

Vous n’êtes pas obligé d’être à la recherche d’un nouveau logement pour zieuter les condos et maisons à vendre! Parfois, ça peut seulement être à titre de recherche pour s’inspirer en matière de design et de décoration.

Nouvellement sur le marché, cette maison à étages dans Villeray, qui a entièrement été rénovée, risque de tomber dans la palette de goûts de plusieurs.

C’est l’équipe de Guilmain Design qui signe cette incroyable transformation d’une ancien triplex en maison unifamiliale de plus de 3 300 pieds carrés de superficie.

La propriété offre sept chambres à coucher, deux salles de bain complètes, une salle d’eau, une aire ouverte qui comprend salle à manger, cuisine et salon, un sous-sol complètement aménagé, un hall d’entrée fonctionnel et une belle grande cour avec stationnement en pavé.

Les matériaux choisis pour cette transformation ont été sélectionnés avec soin et goût. Le plancher de bois franc clair à lattes larges, le puits de lumière au-dessus de l’escalier, la grande porte coulissante à levier qui donne sur la cour, etc., tous ces éléments rendent la propriété ultra lumineuse et accueillante.

Cette jolie maison est actuellement en vente pour la somme de 1 895 000 $. Si vous n’avez pas ce budget, rien de vous n’empêche de vous rincer l’œil un peu!

Pour plus de photos et détails sur la propriété, c'est ici.