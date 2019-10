Ce «shoebox» de Rosemont complètement transformé cache le plus beau salon extérieur

De plus en plus de «shoebox» sont convertis en maison unifamiliale sur le territoire montréalais.

Parfois, les rénovations ne respectent pas l’histoire de la maison, ce qui est plutôt triste, et d’autres fois la façade est bien conservée. Tout dépend des règlements de l’arrondissement où se trouve l’immeuble.

Ce «shoebox» de la rue Bélanger dans Rosemont en vente pour 783 000$ avant les taxes est une conversion magnifiquement réussie. La propriété a conservé sa façade, mais tout le reste a été remis au goût du jour et un deuxième étage a été ajouté.

La maison offre donc maintenant une aire de vie lumineuse et ouverte au rez-de-chaussée, trois chambres à coucher à l’étage ainsi qu’une belle salle de bain avec bain et douche séparés, un sous-sol où aménager une salle familiale, une quatrième chambre et une deuxième salle de bain complète.

L’espace extérieur vient voler la vedette de cette résidence. Un salon sert de prolongement à l’espace de vie commune du rez-de-chaussée. De belles grandes portes-fenêtres vous permettront de profiter de cet espace supplémentaire lors des belles journées ensoleillées, mais aussi des journées pluvieuses.

La cour arrière permet aussi de stationner une voiture, ce qui est toujours agréable quand le logement ne se trouve pas à proximité d’une station de métro.

Pour plus de photos et de détails, c’est ici!