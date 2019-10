Une pizzeria du Plateau ferme ses portes ce dimanche

Une autre fermeture de restaurant touche l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal en ce début du mois d’octobre.

La Pizzeria Melrose avait ouvert cette deuxième succursale il y a moins d’un an, au début du mois de mars plus précisément.

La pizzeria avait repris le local du feu Café Laïka situé au coin du boulevard Saint-Laurent et de l’avenue Duluth. De belles modifications avaient été apportées à l’endroit pour le rendre plus lumineux et vivant, dont la magnifique murale peinte par Cécile Gariépy.

Or, il semble que les délicieuses pizzas de l’endroit n’aient pas été assez pour conquérir le difficile quartier qu’est le Plateau en matière de restauration. Il y a tellement de restaurants que la compétition est féroce.

Pizzeria Melrose Plateau fermera donc ses portes ce dimanche 13 octobre. L’équipe derrière le restaurant indique toutefois qu’elle n’a pas l’intention de quitter le célèbre local de la Main. La publication indique que la fermeture sera temporaire et que l’établissement rouvrira ses portes sous un nouveau nom et avec un nouveau menu! Ça ressemble pas mal à ce qu’il se passe avec la taverne asiatique Thazard!

Puis, si vous êtes de grands amateurs des pizzas Melrose, sachez que la succursale de NDG reste ouverte!