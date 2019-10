Un immense party de roux où la bière sera 1$ aura lieu ce mois-ci

Préparez votre foie! Le Mile Public House de Brossard organise une soirée plutôt alcoolisée où les roux seront à l’honneur!

Le 7 novembre prochain, le bar du Dix30 accueille les roux, les rousses et leurs amis pour un gros party.

Pour l’occasion, vous pourrez profiter d’excellents rabais sur l’alcool. Le verre de bière d'Alexander Keith Rousse sera à 1$ toute la nuit et le mélange Rye et Ginger, lui, à 3$ seulement! Des shooters seront également distribués à tous les roux présents au courant de la soirée. Ça promet d’être plutôt intense comme party.

En plus de ces rabais sur l’alcool, il y aura des concours afin de couronner la plus belle chevelure rousse et les plus belles tâches de rousseur. Chaque gagnant se méritera un certificat-cadeau du Mile Public House d’une valeur de 50$. Parfait pour payer une partie de sa facture de la soirée!

Puis finalement, question de vous plonger à 100% dans une ambiance rouquine, des vidéos d’Ed Sheeran seront diffusés en continu sur les écrans du bar.

Encerclez la date de ce party à votre calendrier car c’est à ne pas manquer, surtout si vous êtes roux!

Festival de ROUX

7 novembre au Mile Public House dès 20h