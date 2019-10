Les 5 meilleurs restaurants libanais de Montréal

La cuisine libanaise a conquis le cœur des Montréalais il y a déjà plusieurs années.

Bien que les aliments qui la composent se trouvent facilement en épicerie, c’est toujours meilleur d’aller la déguster au restaurant, chez les pros!

Voici donc les 5 meilleures* adresses à Montréal où manger comme au Liban selon Silo 57 !

1. Aux Lilas

Ce restaurant de l’avenue du Parc propose une cuisine libanaise depuis près de 40 ans. Nul besoin de vous convaincre de l’authenticité des saveurs et de la fraicheur des produits avec un tel bagage en restauration. Le menu vous offre la possibilité d’y aller à la carte en choisissant chacun de vos plats pour l’entrée, le plat principal et le dessert ou bien d’opter pour le Tazka végétarien ou régulier qui est un regroupement d’entrées qui en font un repas complet.

5570, avenue du Parc

2. Garage Beirut

Pour un bon repas libanais au centre-ville, Garage Beirut est une belle option. Ouvert du mardi au dimanche pour le diner et le souper, le restaurant propose de traditionnels mezzés froids ou chauds et des grillades. Vous pouvez prendre votre repas pour emporter ou bien manger sur place. Faites-vous plaisir, et allez-y la fin de semaine, car le restaurant sert quelques plats pour le brunch!

1238, rue Mackay

3. Omnivore

Omnivore nourrit les travailleurs et résidents du Plateau depuis quelques années déjà. L’endroit est tellement populaire qu’un deuxième resto-comptoir a ouvert sur la rue Saint-Denis près de l’UQAM. Outre les trois assiettes Omnivore, Herbivore, Carnivore, le resto propose également de délicieux sandwichs et une fatouche à tomber par terre tellement elle est bonne!

4351, boulevard Saint-Laurent

1633, rue Saint-Denis

4. Restaurant Daou

Ce restaurant de fine cuisine libanaise est un excellent endroit où aller pour manger de belles grillades bien assaisonnées aux saveurs du Liban. Si jamais vous n’avez pas envie de vous prendre la tête, vous pouvez commander l’une des quatre assiettes suggestions du chef!

519, rue Faillon Est

2373, boulevard Marcel-Laurin

5. Sumac

Le restaurant Sumac ne propose pas que des spécialités libanaises mais celles qui se retrouvent sur le menu valent absolument le détour dans Saint-Henri. En plus, les prix de ce resto sont hyper abordables donc vous pourrez commander plusieurs plats afin de partager avec ceux qui vous accompagnent.

3618, rue Notre-Dame Ouest

*Cette liste est une sélection de l’équipe Silo 57 . Il existe d’autres excellents restaurants libanais sur l’île de Montréal et les alentours. Mais bon, dans la vie, il faut faire des choix!