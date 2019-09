Les meilleurs restos pour un lunch près de l’UQAM

Vous êtes nouvellement étudiant à l’UQAM ou bien êtes tanné de manger les mêmes assiettes jour après jour à la cafeteria du pavillon Hubert-Aquin?

Voici cinq adresses près de l'université qui valent vraiment le détour pour un lunch entre amis!

1. Omnivore

Le restaurant Omnivore de la rue Rachel a ouvert une succursale dans le Quartier Latin, il y a quelques mois de ça. Le restaurant se trouve sur Saint-Denis et sert les mêmes bonnes assiettes nourrissantes que sur le Plateau. La salade fattouche de l’endroit est à tomber par terre en passant! À prendre pour emporter ou bien à manger sur place.

1633, rue Saint-Denis

2. Pizzeria Dei Compari

Si l’appel de la pizza est plus fort que vous, c’est à la Pizzeria Dei Compari que vous devez aller. Le menu est composé de 39 sortes de pizzas cuites au four, de plats de pâtes maison, de choix de salades et de trois options de calzone. Les employés de l’endroit sont également hyper sympathiques!

1668, rue Saint-Denis

3. Tacos Frida

Si vous avez envie de manger d’excellents tacos, dirigez-vous vers le Village pour le Tacos Frida. Ouvert depuis le mois de juin sur Saint-Catherine, mais depuis environ cinq ans dans Saint-Henri, Tacos Frida sert les meilleurs tacos en ville, selon plusieurs. À vous d’aller tester le tout entre deux cours!

1477, rue Sainte-Catherine Est

4. Pho Do Thi

Pour une bonne cuisine vietnamienne, c’est chez Pho Do Thi que vous devez aller. Situé sur Saint-Denis, au sud de Sainte-Catherine, le restaurant est un apportez votre vin qui propose un menu complet de spécialités vietnamiennes. Les rouleaux de printemps de l’endroit sont délicieux et à l’automne, optez pour une bonne soupe tonkinoise. Le service est également impeccable.

1238, rue Saint-Denis

5. Le Parva

Plusieurs l’ignorent, mais la Grande Bibliothèque (BAnQ) cache un magnifique café et bistro. En plus de servir le café et des pâtisseries aux gens qui viennent travailler à la bibliothèque, Le Parva propose également un menu du midi avec soupes, sandwichs, salades et quiches. Vous pouvez également opter pour la table d’hôte pour un repas plus copieux où les produits locaux sont en vedette. Une belle adresse à découvrir!

475, boulevard de Maisonneuve Est