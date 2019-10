L'ultime salon de vin nature où aller faire des réserves a lieu ce mois-ci

Pas besoin d’être sommelier pour avoir l’air d’un grand connaisseur à votre prochain souper entre amis... Vous n’avez qu’à vous rendre au Salon des vins d’importation privée Raspipav qui se déroule du 26 au 28 octobre prochains et vous procurez quelques bouteilles uniques!

Chaque année, des centaines d’amoureux du vin se donnent rendez-vous au Raspipav afin de découvrir plus de 2000 produits (non disponibles à la SAQ) et de jaser avec les 150 producteurs présents.

C’est l’occasion parfaite d’en apprendre plus sur la dégustation et la production vinicole, tout en savourant quelques verres en bonne compagnie. Et pour les «trippeux» de vin nature, il y a toujours de beaux produits à essayer!

Vous pourrez même acheter des bouteilles en prévision du temps des Fêtes et impressionner vos amis durant votre prochain vin et fromage.

Vous pourrez même commencer à dire des trucs du genre «ça sent le cuir» en vous gargarisant avec une gorgée. Vos convives auront l'impression que vous êtes un fin connaisseur!

Salon des vins d’importation privée Raspipav

Montréal le 26, 27 et 28 octobre

Québec le 29 octobre