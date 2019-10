Vous pouvez maintenant commander des gaufres mauves au taro dans cette crèmerie du Plateau

Vous avez peut-être déjà mangé des chips de taro sans le savoir dans un restaurant ou en achetant un sac de chips aux légumes à l’épicerie.

Bien que quelques chefs cuisinent avec ce légume racine populaire en Polynésie, ce dernier n’est pas encore très connu des Québécois.

C’est pourquoi les clients du Blueboy : Artisan Glacier semblaient très heureux lorsque le commerce a annoncé sur Instagram qu’il allait ajouter plusieurs nouveautés à base de taro sur son menu.

Premièrement, il y a la gaufre Purple Haze qui est peut-être brune de l’extérieur mais qui cache un mauve foncé à l’intérieur qui semble plutôt moelleux. Ensuite, vous pouvez accompagner votre gaufre de crème glacée et d’un délicieux latte réconfortant, tous les deux au taro, pour compléter l’expérience mauve!

Bien que ces nouveaux items du menu soient là pour vous gâter, le taro est un excellent fournisseur d’énergie et est riche en vitamine C, en fibres, en calcium et en fer.

Blueboy : Artisan Glacier n’a pas indiqué jusqu’à quand ces nouveautés au taro allaient être disponibles. L’engouement était plutôt fort sous les publications Instagram de la crèmerie alors ne tardez pas trop si vous voulez absolument l’essayer!

Blueboy : Artisan Glacier

150, avenue Mont-Royal Est