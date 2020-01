Une méga exposition de Frida Kahlo débarque au musée cet hiver

Frida Kahlo a marqué une génération avec ses idées progressistes, politiques et féministes. L’artiste originaire du Mexique sera à l’honneur durant tout l’hiver et une partie du printemps au Musée national des beaux-arts de Québec.

L’exposition sur Frida Kahlo, Diego Riviera et le Modernisme mexicain se déroulera du 13 février au 18 mai et sera composée de plus de 150 objets.

C’est environ 20 œuvres de Frida Kahlo qui y seront présentées, dont 10 peintures à l’huile et 10 œuvres sur papier. Vous pourrez même y voir les célèbres autoportraits de l’artiste.

L’exposition présentée au MNBAQ est l’excuse idéale pour faire un petit road trip dans la magnifique ville de Québec!

Toutes les infos de l’exposition ici.

