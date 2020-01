5 restos véganes qui ne vous donneront pas l'impression d'être dans une cafétéria

Manger dans un restaurant végane signifie souvent de faire des compromis sur l'ambiance. Souvent trop lumineux ou trop vastes, les restos véganes nous donnent parfois l'impression de manger dans une cafétéria.

Heureusement, à Montréal, de plus en plus de restaurants véganes ouvrent leurs portes et proposent une vibe plus chaleureuse et parfois même un peu plus romantique.

Voici donc cinq restaurants où manger végane sans avoir l'impression d'être dans une cafétéria.



1. LOV

Idéal pour les carnivores les plus voraces, le LOV propose une cuisine végane accessible qui ne vous dépaysera pas trop. Sur son menu, on retrouve un burger savoureux avec du faux fromage et une sauce semblable à celle du Big Mac, un mac and cheese décadent et d’autres options intéressantes. Si vous voulez miser sur les légumes, les plats de salades fraîches craquantes et les assiettes de brunch risquent de vous faire saliver.

464 rue McGill

1232 rue de la Montagne



2. BLOOM

Le tout nouveau restaurant de sushis BLOOM situé dans le Vieux-Montréal est certainement une adresse surprenante où s’offrir un rendez-vous doux ou une sortie entre amis. Vous aurez de la difficulté à croire que ces sushis de luxe sont faits uniquement à partir de produits non-animaliers. Chaque bouchée vous fera oublier tous les autres sushis que vous aviez mangés jusqu’ici.

368 rue Saint-Paul Ouest



3. Bistro Tendresse

Situé dans le Village, le Bistro Tendresse est le petit frère du Bar Renard. On y retrouve une belle carte de vins nature et biologiques et des plats bien balancés où les aliments locaux sont mis en valeur. C’est une belle adresse à essayer le midi ou le soir, avant de traverser au Bar Renard pour siroter un bon cocktail.

1259 rue Sainte-Catherine Est

4. Sushi Momo

Pas de doute, les sushis véganes ont la cote cette année et cet établissement de la rue Saint-Denis a tout pour vous séduire. Sushi Momo se spécialise dans les plats asiatiques entièrement véganes et promet des saveurs incroyables à chaque bouchée.

3609 rue Saint-Denis

5. Archway

Le Archway, situé à Verdun, peut se vanter d’être l’un des premiers restaurants entièrement véganes du coin. Sur son menu, on retrouve une panoplie de plats alléchants, dont le burrito matin, un plateau de fauxmages et de «charcuteries», et plus encore. C’est l’endroit idéal pour un bon brunch copieux le week-end.

3683 rue Wellington



