Un café populaire de la Petite-Bourgogne a ouvert une seconde adresse dans Verdun

Après 14 ans à servir du café aux résidents de la Petite-Bourgogne, l’équipe derrière le café Lili & Oli a décidé d'agrandir l’entreprise.

Une deuxième succursale a donc ouvert ses portes au mois de décembre dernier, mais dans l’arrondissement de Verdun cette fois.

C’est plus précisément au 4554 de la rue Wellington que les résidents de Verdun peuvent maintenant arrêter pour un bon café de qualité.

Lili & Oli sert aussi d’excellentes viennoiseries et quelques options de lunch, ce qui en fait l’endroit idéal pour s’installer lors d’une journée d’étude intensive, ou seulement pour décompresser après une grosse semaine.

Vous trouverez à la nouvelle succursale la même ambiance chaleureuse et des employés aussi agréables et souriants qu’à l’adresse dans la Petite-Bourgogne. On souhaite à cette nouvelle succursale de connaître autant de popularité que la première!

Lili & Oli

4554, rue Wellington

