Un méga marché d'art érotique aura lieu à la Saint-Valentin à Montréal

Chocolats, douzaine de roses, cartes de souhaits... Ce n’est vraiment pas tout le monde qui «tripe» sur la Saint-Valentin. Pour ceux qui voudraient souligner cette fête de l'amour autrement, sachez qu'un immense marché d'art érotique aura lieu à Montréal les 13 et 14 février prochains.

• À lire aussi: Un immense «Céline Dion Dance Party» aura lieu le 14 février



Pour sa 3e édition, le Marché d'art érotique propose, encore une fois, une panoplie d'œuvres sexy réalisées par des artisans locaux.

Peintures, bandes dessinées, illustrations, zines, chandelles, dessins, photographies et plus encore seront vendus sur place. C'est l'occasion parfaite de découvrir le talent d'ici, tout en ajoutant une touche de piquant à votre soirée.

À noter que le Marché d'art érotique est ouvert à tous et à toutes et que c'est un évènement qui souhaite redorer l’image de l’érotisme et favoriser les échanges entre les artistes et le public dans un cadre respectueux et créatif.

Et pour ceux qui voudraient un petit snack, sachez qu'il y aura un comptoir de bouffe et des breuvages!

Pour plus d’infos, c’est par ici.

MARCHÉ D'ART ÉROTIQUE

13 et 14 février 2020, de 16h à 23h

Entrée : 2 $ + Prévoyez de l’argent comptant !

Pour des sorties full sexu ou pas pantoute, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram !