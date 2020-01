Le Fricot offre un menu brunch ultra-alléchant à essayer «asap»

La popularité du restaurant Le Fricot ne dérougit pas depuis son ouverture en mars 2019.

L’établissement dont la cuisine rend hommage aux racines acadiennes a ajouté une corde de plus à son arc en lançant un menu brunch à la fin de 2019.

Les samedis et dimanches, entre 10h et 15h, vous avez le choix entre neuf options d’assiettes. L’ensemble du menu risque de vous faire saliver. On y trouve une assiette d’œufs bénédictine avec homard et gaufre frite aux poireaux grillés, des bâtonnets de pain doré, des crêpes aux œufs typiquement acadiennes, et plusieurs autres plats alléchants.

Le Fricot propose même de manger pour une bonne cause en commandant l’assiette Club des gros déjeuners, qui est en fait un sandwich déjeuner. Un dollar sera remis au Club des petits déjeuners à chaque sandwich vendu.

Les prix des assiettes varient entre 9$ et 19$. Vous pouvez virer votre déjeuner en boozy brunch en commandant le «kit mimosa» à 45$!

Bon appétit!

Le Fricot

2661, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

