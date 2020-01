C'est dans ce resto de Montréal qu'une scène de la série «Fugueuse» a été tournée

Si vous êtes un fan de la série Fugueuse, diffusée sur les ondes de TVA tous les lundis soirs à 21h, vous voudrez probablement essayer le restaurant Le Rosemont.

C’est dans cet établissement, entre autres, que le personnage de Yohan (interprété par Robin L'Houmeau) offre ses services comme plongeur dans le deuxième épisode.

Dans la série, le restaurant Le Rosemont se fait plutôt appeler «Chez Maria».

Le Rosemont est situé (sans surprise) sur le boulevard Rosemont à Montréal.

Vous pouvez y manger des plats réconfortants comme des burgers et des tartares et même profiter d’une foule de promotions alléchantes tous les jours de la semaine (sauf le dimanche, car c'est fermé).

Le lundi, le combo bière et poutine est à seulement 10 $. Les mardis et les mercredis, c’est le gin québécois qui est à seulement 5 $. Le samedi soir, si vous y allez en groupe de 8 personnes ou plus, vous obtiendrez une bouteille de mousseux et une tournée de shooters gratuits. Un très bon deal!

L’été, Le Rosemont possède même une belle et grande terrasse au soleil!

Gageons que les fans de Fugueuse seront nombreux à s'y donner rendez-vous dans les prochaines semaines!

Le Rosemont

2440, boulevard Rosemont

*Pour connaître tous les lieux de tournage de Fugueuse, venez nous lire chaque semaine sur Silo 57.

