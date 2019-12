10 restaurants montréalais qui ont marqué 2019

L’année 2019 tire à sa fin et l’heure est au bilan.

Malgré la fermeture de nombreux restaurants adorés, 2019 aura gagné de nombreux établissements qui se sont rapidement taillé une place dans le paysage culinaire montréalais.

En voici 10 qui ont marqué l’année :

1. Vesta

Les Montréalais attendaient avec impatience l’ouverture du nouveau projet du duo Faita et Forgione, et c’est finalement en juillet qu’ils ont pu y mettre les pieds. Le Vesta propose d’excellentes pizzas aux garnitures généreuses ainsi que des pâtes fraîches. Il ne se fait pas plus italien comme menu!

Plus de détails ici.

206, rue Jarry Est

2. Tendresse

Plusieurs adresses véganes ont vu le jour en 2019, mais le Bistro Tendresse dans le Village est certainement l'une de celles qui a fait le plus jaser. Ouvert au début de 2019, l’établissement qui sert d’excellents plats véganes à prix doux a su se tailler une place rapidement dans le monde de la restauration montréalais et le cœur des amateurs de bonne bouffe et bons vins!

Plus de détails ici.

1259, rue Sainte-Catherine Est

3. Fugazzi Pizza

Le quartier Pointe-Saint-Charles a surpris tout le monde, cette année, avec le nombre d’ouvertures d’établissements sur son territoire. La plus marquante: la pizzéria Fugazzi. C’est maintenant LA place où manger une bonne pizza napolitaine cuite au four à bois dans ce coin de la ville. Pour prolonger la soirée, c’est au bar caché du 2e étage, le Milky Way Cocktail Bar, que vous devez aller.

Plus de détails ici.

1886, rue Centre

4. Maman Montréal

C’est Griffintown qui a accueilli cette année la succursale montréalaise du populaire café new-yorkais Maman dont Oprah raffole! Cette adresse est un fabuleux mélange entre café et restaurant français. Maman est là pour votre dose de caféine matinale, l’heure du brunch, votre lunch et même votre 5 à 7 entre collègues après le boulot.

Plus de détails ici.

1524, rue Notre-Dame Ouest

5. Bloom - sushi botanique

C’est cette année que le fondateur des restaurants LOV ainsi que celui de la populaire place à sushis Sushi Momo se sont associés pour offrir aux Montréalais le restaurant Bloom – sushi botanique. En plus d’avoir un décor incroyable, le restaurant propose de délicieux sushis véganes et plusieurs autres assiettes à partager dont la présentation est à couper le souffle!

Plus de détails ici.

368, rue Saint-Paul Ouest

6. Time Out Market Montréal

L’une des ouvertures les plus attendues de 2019 était sans aucun doute celle du Time Out Market Montréal. Toute l’année, l’équipe derrière le projet a tenu en haleine les foodies montréalais en dévoilant peu à peu la liste des chefs et restaurants qui allaient faire partie de ce grand food court de luxe. C’est finalement en novembre que l’endroit a officiellement ouvert et, jusqu’à maintenant, ça ne déçoit pas.

Plus de détails ici.

705, rue Sainte-Catherine Ouest

7. Vinvinvin

La buvette qui se spécialise dans les vins nordiques et vivants, tout en proposant quelques bouteilles du Québec et de l’Ontario, a ouvert à la fin du mois de juin. Depuis, l’endroit est toujours plein et les soirées y sont arrosées! Si vous cherchez un nouvel endroit où donner rendez-vous à votre «date» en 2020, le Vinvinvin est une très belle option!

Plus de détails ici.

1290, rue Beaubien Est

8. Radis

Une autre adresse végane qui a marqué l’année est le restaurant Radis dans le Mile-End. L’établissement propose des plats typiques de la cuisine italienne, mais en version végane. Depuis son ouverture en mars dernier, la popularité de l’endroit ne s’estompe pas, ce qui est une excellente nouvelle.

Plus de détails ici.

361, rue Bernard Ouest

9. Westwood Bar & Grill

Bien que ce nouveau restaurant ne se trouve pas à Montréal, son ouverture a fait énormément jaser sur l’île. C’est que le Westwood est le projet du réputé chef Antonio Park et du groupe A5 Hospitality (Jatoba, Flyjin, Gypsy Kitchen+Bar). L’endroit, qui a ouvert en septembre dernier, se trouve à la Place Bell. Les clients peuvent s’y rendre pour prendre un verre ou s’installer pour manger des assiettes de type «charbon et mer».

Plus de détails ici.

1950, rue Claude-Gagné, Laval

10. La Cale

En 2018, on vous annonçait la venue d’un premier pub «zéro déchet». Après une période de sociofinancement lucrative, c’est finalement à l’été 2019 que l’endroit a accueilli ses premiers clients dans un local de Plaza St-Hubert. Une belle adresse à découvrir si vous n’y êtes pas encore allé.

6839, rue Saint-Hubert

Une foule d'autres établissements ont ouvert leurs portes en 2019!

