Voici le cadeau parfait à offrir à ceux que vous aimez

Le temps des Fêtes peut parfois coûter très cher. Entre les soupers arrosés, les brunchs familiaux, les visites au IKEA pour acheter des déco et les cadeaux qui se multiplient sous le sapin, on oublie parfois l’essentiel de cette période de l’année... Passer du temps avec ceux qu’on aime!

Cette année, l’équipe de Silo 57 a déniché le parfait cadeau pour encourager la consommation responsable et surtout pour faire vraiment plaisir à votre entourage... Des cartes de souhaits!

Ces cartes sont le fruit de la collaboration entre Atelier Retailles et l’illustratrice Cath Laporte. Sur celles-ci on peut lire « Et si on partageait un moment ensemble plutôt que de dépenser des heures à chercher le cadeau parfait».

Ces cartes de souhaits sauront faire réellement plaisir à ceux qui les reçoivent. Notez qu’elles sont vendues en paquet de 5 pour 20$.

Tous les détails ici.

