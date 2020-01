Une exposition d’œuvres de modèles nus aura lieu ce weekend

L’exposition Trempettes et Nudités organisée par Laurianne et Romane de Porte 406 en collaboration avec The Womanhood Project est une excuse parfaite pour boire un petit verre de vin et découvrir le travail unique de 7 artistes.

En novembre dernier, 6 femmes ont accepté de poser nues dans l’atelier de la Porte 406 afin de jouer les modèles pour les 7 artistes montréalais.

Parmi les 6 modèles, on retrouve les 2 femmes derrière The Womanhood Project, Sara et Cassandra et 4 autres femmes, Céline, Sandra, Krissy et Sabrina, qui osaient poser nues pour la première fois.

Les œuvres issues de cette soirée unique seront exposées le 24 janvier prochain et chacune d’entre elles sera en vente (de 5$ à 40$).

Cette soirée est certainement l’occasion parfaite de discuter de la beauté humaine tout en sirotant un verre de vin.

Tous les détails de cette soirée unique ici.



