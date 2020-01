Un bar de Montréal organise une soirée karaoké «EMO» pour les nostalgiques

Vous vous souvenez de la belle époque où MySpace était tout ce qui comptait et où Pete Wentz de Fall Out Boy était le plus grand sex-symbol sur la planète?

Eh bien, la Taverne Cobra a l’intention de vous faire revivre cette époque avec sa soirée karaoké spéciale «EMO».

Le vendredi 13 mars prochain, vous êtes invités à venir chanter vos chansons préférées de l’époque où vous vous dessiniez peut-être une petite larme sous l’œil au crayon noir.

Vous pourrez replonger dans vos vieux souvenirs de jeune rebelle en chantant du Panic! at the Disco, My Chemical Romance, From First to Last, Paramore, Hawthorne Heights et plusieurs autres.

Le karaoké commencera à 23h et se prolongera jusqu’à la fermeture du bar, à 3h du matin. Vous avez jusqu’au 13 mars pour pratiquer vos plus grands classiques «emo»!

Emo Karaoke à la Taverne Cobra

13 mars 2020, dès 23h

