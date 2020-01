Une librairie indépendante d’Hochelaga annonce sa fermeture

C’est une bien triste nouvelle que les propriétaires de la Librairie Au VieuxBouc ont annoncée sur les réseaux sociaux plus tôt ce vendredi.

La succursale d’Hochelaga située sur la rue Ontario Est fermera officiellement ses portes le 25 janvier prochain.

Aucun détail concernant les raisons de la fermeture n’a été partagé. L’un des copropriétaires mentionne dans l’évènement Facebook de la fermeture que l’équipe derrière l’entreprise est bien triste. Il prend le temps également de remercier la fidèle clientèle, les lecteurs et lectrices d’Hochelaga, pour les quatre dernières années.

D'ici le 25 janvier, Au VieuxBouc Hochelaga liquide son inventaire. C’est pourquoi 50% de rabais est offert sur les livres et les bandes dessinées qui sont affichés à prix régulier.

Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour encourager cette charmante entreprise d’ici. Et si jamais vous êtes un fan de Au VieuxBouc, sachez que la succursale de la Promenade Masson demeure ouverte et n’est qu’à une petite «ride» d’autobus près!

Au VieuxBouc Hochelaga (fermeture le 25 janvier 2020)

3615, rue Ontario Est

