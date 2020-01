Cette boutique déco toute rose fermera ses portes en février et liquide tout jusqu'à 70%

C’est une bien triste nouvelle qui vient d’être partagée par la propriétaire de la boutique Vestibule, Audrey, située sur le boulevard Saint-Laurent.

La populaire boutique d'items de décoration et de vêtements a annoncé sa fermeture officielle en février prochain, soit 6 ans après son ouverture.

« C'est avec le coeur gros que nous vous annonçons que Vestibule fermera ses portes à la fin du mois de février. Notre «Vente d'Au Revoir» est en cours en magasin et en ligne avec de 40% à 70% de rabais sur tout!» peut-on lire sur la page Facebook de l’établissement.

Rappelons que la Boutique Vestibule avait été mise en vente l’été dernier. La propriétaire voulait se lancer dans de nouveaux projets.

Heureusement, même si la fermeture de la boutique physique aura lieu en février, les adeptes de l’établissement pourront toujours faire quelques achats en ligne et aussi se procurer les morceaux de la collection de vêtements Essentiels.

«Vestibule se poursuivra en ligne, mais avec une formule différente dès ce printemps, avec la collection Essentiels et quelques autres produits complémentaires de qualité triés sur le volet et choisis avec le plus grand soin. Nous pourrons donc continuer de vous faire découvrir des produits merveilleux, mais d’une façon plus adaptée à la nouvelle réalité du commerce de détail, avec moins de quantité et encore plus de qualité! »

En attendant, profitez des soldes de fermeture en ligne et en boutique. Tout est en rabais entre 40% et 70%!

