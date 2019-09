L’une des boutiques de déco les plus populaires de Montréal est à vendre

Amateurs et amatrices de décoration, il y a du mouvement dans le monde de la déco à Montréal!

L’une des boutiques les plus populaires de Montréal est actuellement à vendre!

Eh oui, Audrey Morissette qui est la fondatrice et propriétaire actuelle de la boutique Vestibule a décidé de mettre en vente son «bébé» après cinq ans de succès sur le boulevard Saint-Laurent, dans le Mile-End.

Cette dernière a partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux en expliquant que sa nouvelle vie de maman et le fait qu’elle n’habite pas sur l’île de Montréal la poussent à devoir passer le flambeau à quelqu’un qui aura davantage de temps, d’énergie et de motivation qu’elle. Audrey a donc décidé de vendre et de se concentrer sur sa nouvelle marque de vêtements faits ici à Montréal, Essentiels.

Si votre rêve a toujours été de tenir une jolie boutique qui fait dans l’art de vivre, voilà votre chance! La propriétaire vous invite à la contacter directement via les réseaux sociaux pour connaitre les détails de la vente ainsi que le prix!

À qui la chance de devenir propriétaire de l'une des plus belles boutiques de Montréal!?

