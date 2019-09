17 plats cochons à déguster durant la Semaine du Bacon ce mois-ci

Il n’y a rien comme déguster une bonne tranche de bacon un dimanche matin de lendemain de veille. Ça tombe bien, car le bacon sera à l’honneur du 7 au 15 septembre prochain dans le cadre de la 5e édition de la Semaine du Bacon. Rien de moins.

Au total, ce sont 17 restaurants du quartier Dix30 qui ont décidé de participer à cette fameuse semaine de festivités dédiées au bacon.

Les chefs de 17 établissements ont donc créé des plats originaux mettant en vedette le bacon. Crème glacée, churros, cocktails «baconisés»... Ça promet d’être décadent et surprenant!

Voici les 17 restaurants participants et leurs plats!

1. Brasserie T

courtoisie

Jeu de saveurs entre aubergine marinée, chou toscan, purée de poivron aux épices et bacon maison braisé au soya.

2. Bar Les Cousins

courtoisie

Sélection de cocktails concoctés pour l’évènement : le Mule Salé, Cesar du bacon, Bacon & Tonic, Pig Manhatthan et Cochon volant.

3. Balthazar

courtoisie

Mise en bouche de mini côtes levées enrobées de bacon servie avec une sauce BBQ à la bière, parsemée d’une petite salade de chou créole légèrement épicée.

4. Chocolats Favoris

courtoisie

Crème glacée enrobée de notre chocolat Caramel Doré, en version éclatée avec un coulis de chocolat au lait, des croquants flocons d’érable ainsi que des morceaux de bacon.

5. Le Club

courtoisie

Cassolette de bacon mac & cheese fumé avec fromage fontina fumé, oignons verts et garniture de crumble brioche au parmesan.

6. Café du Théâtre

courtoisie

Oeuf crevé accompagné d’une galette de saucisson, bacon, mayonnaise BBQ, oignons caramélisés et fromage Oka sur un délicieux pain bretzel.

7. La Tomate Blanche

courtoisie

Délicieuse carbonara : crème, œuf, oignons verts, ail, parmesan et bacon italien.

8. L'Aurochs

courtoisie

Délicieux burger de Wagyu, un tendre morceau de viande d’origine japonaise, au bacon !

9. Le Turf Oasis Surf

courtoisie

Tacos de bœuf & bacon jerk servi avec ketchup à l’ananas et garnis de laitue et coriandre.

10. Le Vestibule

courtoisie

Churros au bacon.

11. Mile Public House

courtoisie

Mini-bâtonnets de fromage au jalapeños, bacon et lardon. Servis avec du parmesan, oignon vert & une sauce marinara épicée.

12. Casey's

courtoisie

Deux galettes de 7 oz de bœuf 100% et bacon canadien, fromage de chèvre du Québec, mayo épicée, tomate et oignon rouge servi sur un pain hamburger style brioche cuit localement. Servi avec, au choix, frites fraîches ou petite salade César ou petite salade resto.

13. Pizzeria No. 900

courtoisie

Délicieuse pizza garnie de pancetta biologique et produite à Charlevoix, préparée selon les traditions culinaires de l’Italie accompagné de ricotta.

14. Niji Sushi Bar

courtoisie

Nigiri au pétoncle et bacon, réduction de soya mirin, aïoli au miso, le tout légèrement saisi à la torche.

15. Mr. Puffs

courtoisie

Beignets aux saveurs: chocolat et bacon, bacon et sirop d’érable, fromage à la crème et sirop d’érable ou encore la poutine Puffs de Bacon.

16. Portovino

courtoisie

Médaillon de filet mignon 6oz “Black Angus Beef” en croûte de pesto aux pistaches, bardé de bacon, surmonté d’une tranche de foie gras du Lac Brome, le tout arrosé d’une réduction de vin rouge et demi-glace. Servi avec légumes sautés et purée de pommes de terre Yukon Gold à l’ail rôti.

17. Scores

courtoisie

Nachos croustillants nappés de leur fameuse sauce à côtes levées, de fromage cheddar fondu et bacon.

Tous les détails de la Semaine du Bacon, ici!