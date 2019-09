Il y aura des pièces de théâtre à seulement 20$ pour les moins de 30 ans toute l'année

Bonne nouvelle pour les moins de 30 ans! En plus d’être toujours frais durant les lendemains de veille douloureux, les moins de 30 ans pourront aussi assister à des pièces de théâtre à prix doux toute l'année.

Pour souligner l’arrivée de sa nouvelle saison, le Théâtre Espace Go a décidé de lancer les «Vendredis Go», des soirées de théâtre où les billets sont seulement 20$ pour les 30 ans et moins.

Ces derniers pourront donc assister aux représentations du vendredi soir des pièces Les Louves (10 septembre au 6 octobre), Les Serpents (12 novembre au 7 décembre), Soifs Matériaux (24 janvier au 16 février), L'Assemblée (25 février au 8 mars) et J'ai cru vous voir (14 avril au 10 mai).

L’Espace GO vous invite aussi à prolonger la soirée en prenant un verre au bar où vous pourrez siroter du vin ou des cocktails et grignoter un peu de popcorn! Voilà une bonne idée de sortie pas chère à faire cet automne!

Aussi, sachez qu'une magnifique murale se cache tout près de l'Espace GO! Un bel endroit où prendre un cliché avant d'assister à votre pièce de théâtre. On dit ça, comme ça.

À noter: PARCE QUE LA NUIT et le programme double L’HIVER ATTEND BEAUCOUP DE MOI et LA VOIX HUMAINE ne font pas partie des Vendredis GO.

Tous les détails des Vendredis Go, ici.