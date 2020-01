Le Cathcart: 5 restaurants coups de cœur à essayer absolument

Après Le Central et le Time Out Market Montréal, c’est au tour de la halle gourmande Le Cathcart de faire son entrée sur le territoire montréalais.

Ce très attendu projet issu d’une collaboration entre Ivanhoé Cambridge et A5 Hospitality, qui ouvre officiellement ses portes au public le 23 janvier, regroupe trois restaurants avec service, neuf comptoirs, un café ainsi qu’un biergarten situé sous un impressionnant pavillon de verre.

Patricia Brochu

Le Cathcart est un très bel endroit où aller s’acheter un lunch le midi, pour des 5 à 7 entre collègues, et même pour un souper convivial entre amis. L’offre alimentaire est hypervariée et met de l’avant de tout nouveaux concepts de chefs renommés comme des restaurants déjà bien établis sur le territoire montréalais.

Comme ce n’est vraiment pas le choix qui compte, voici les 5 restaurants ou comptoirs coups de cœur de l’équipe Silo 57:

1. Patzzi

Patricia Brochu

C’est un voyage en Italie que souhaitent vous faire vivre les chefs Alexandre Cohen et Luka Lecavalier du Arthur Nosh Bar. C’est pourquoi au comptoir Patzzi, les sandwichs italiens sont à l’honneur et ils sont assez bien garnis de mélanges de saveurs inattendus. Le menu offre aussi la possibilité de commander autre chose, comme des pâtes ou encore un à-côté de broccolini par exemple. Coup de cœur pour le «grilled cheese corrozza» auquel nous avons pu goûter. Un 10$ bien investi!

Patricia Brochu

2. Akio

Patricia Brochu

Akio est l’un des trois restaurants de la nouvelle halle gourmande. Cette cantine japonaise est en fait une collaboration du réputé Antonio Park (Park, Lavanderia, Flyjin, Kampaï Garden) et d’Olivier Vigneault (Jatoba, Westwood Bar & Grill, Yuzu). Vous pouvez vous attabler au comptoir qui entoure la cuisine afin d’admirer les cuisiniers en action. Ces derniers vous prépareront des mets inspirés de la cuisine de rue d’Osaka. Sushis et brochettes cuites sur charbon sont au rendez-vous. Akio a même un comptoir pour emporter où vous pourrez aller chercher votre boîte bento!

Patricia Brochu

3. Tulum Taqueria

Patricia Brochu

Ceux qui avaient l’habitude de fréquenter le comptoir de bouffe mexicaine Tulum Taqueria du Comptoir Général, la foire alimentaire éphémère de la Place Ville Marie, seront plus qu’heureux de savoir que ce concept est de retour. Tacos, burrito, chili, quesadilla, les plus grands classiques mexicains sont au menu. À noter que quelques options sont végétariennes!

Patricia Brochu

*L’autre restaurant du Comptoir Général qui est également de retour est le Karma Poké!

4. Dirty Greens

Patricia Brochu

On associe rarement bouffe santé à food court. Toutefois, le comptoir Dirty Greens fait exception à la règle en proposant de copieuses salades et des plats santé qui n’ont rien à envier aux assiettes des comptoirs voisins. C’est aussi l’un des rares comptoirs qui offrent des options végétaliennes. La chef derrière Dirty Greens est nulle autre que la talentueuse et attachante Reagan Steinberg (Arthur Nosh Bar, ex-Joe Beef).

Patricia Brochu

5. Uniburger

Patricia Brochu

Comme dans n’importe quel food court, il faut un bon comptoir à burgers, et au Cathcart, c’est celui du Uniburger. Ce comptoir s’ajoute aux deux restaurants déjà existants à Montréal et vous êtes assuré de retrouver les excellents burgers qui font la renommée de la marque. Les végétariens et végétaliens pourront aussi en profiter puisque Uniburger offre la possibilité de remplacer la boulette de viande par une boulette Beyond Meat. Et n’oubliez pas d’accompagner votre combo burger et frites avec un bon lait frappé de qualité.

Patricia Brochu

Le Cathcart ouvre officiellement ses portes le 23 janvier. La halle gourmande sera ouverte du lundi au dimanche.

Tous les détails ici.

