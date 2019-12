La Poutine Week est de retour en 2020 et vous pourriez en être le juge officiel!

Arrêtez tout! La semaine préférée des amateurs de poutine, la Poutine Week, est bientôt de retour.

• À lire aussi: Vous pouvez commander de la pizza à la pointe comme à New York dans ce nouveau resto

Déjà ça, c’est une excellente nouvelle.

Mais ce n’est pas tout! Vous pourriez devenir le juge officiel de cette prochaine édition de la Semaine de la Poutine.

Pour ce faire, vous devez être prêt à manger une tonne de poutine entre le 1er et le 7 février 2020. En échange, vous recevrez des sous pour pouvoir payer toute cette bouffe, de la marchandise promotionnelle de La Semaine de la Poutine, votre nom parmi les juges sur le site Web de l’évènement et peut-être plus encore!

Pour tenter votre chance, il faut simplement répondre à un court questionnaire et espérer très fort être sélectionné. Une personne par province deviendra juge officiel!

Que vous gagniez le titre ou non, réservez votre première semaine du mois de février. Des dizaines de restaurants proposeront une version revisitée de la poutine classique et vous ne voudrez pas manquer ça!

Poutine Week 2020

1er au 7 février 2020

Dans plusieurs restaurants à travers le pays

Ne manquez pas nos dernières vidéos!