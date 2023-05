OpenTable dévoile les 100 meilleures terrasses du Canada et 7 se trouvent à Montréal

Dès qu’il fait beau et chaud, les Canadiennes et Canadiens sont les premiers à enfiler leur petite laine pour profiter des terrasses. Le site de réservations en ligne OpenTable vient tout juste de dévoiler les meilleures terrasses du Canada selon leurs utilisateurs et 7 se trouvent à Montréal.

Voici donc les 7 meilleures terrasses du Québec selon OpenTable.

Le restaurant de cuisine française situé dans Outremont propose une jolie terrasse à ses clients. Ouvert depuis 1972, le restaurant propose des plats classiques tels que des tartares et des pièces de viande sur le grill. Un menu table d’hôte à 29$ est offert dès 21 heures.

1030 avenue Laurier Ouest

Le restaurant de cuisine syrienne situé dans le Mile-End est sans aucun doute l’une des adresses favorites des habitants du quartier. Son menu savoureux et abordable attire les foules. De plus sa terrasse couverte vous permet de manger à l’extérieur, même quand il fait gris!

1201 avenue Van Horne

Le magnifique restaurant Hoogan & Beaufort n’a plus besoin de présentation. Son chef, Marc-André Jetté, propose un menu toujours fin et composé de produits frais qui évolue selon les saisons. Manger sur leur jolie terrasse est toujours agréable!

4095 rue Molson

Situé dans le Casino, le restaurant Le Montréal attire par son emplacement idéal et sa jolie terrasse. Si vous planifiez une sortie amusante et que vous voulez tenter votre chance au jeux, c'est l'endroit parfait.

Casino de Montréal, niveau 5, Pavillon La France, 1 avenue du Casino, Montréal

La magnifique terrasse de la Maison Boulud a tout pour plaire. Avec son décor hyper instagrammable, la terrasse nous donne envie de flâner et de siroter un verre de plus. La Maison Boulud est réputée pour sa cuisine haut de gamme. C'est le restaurant du très chic Ritz Carlton. On en profite donc pour porter nos plus beaux habits lorsqu'on s'y rend pour souper.

1228 rue Sherbrooke Ouest

Situé dans le Vieux-Montréal, la Taverne Gaspar est un endroit adoré des habitants du quartier pour son menu simple et savoureux. Les assiettes y sont copieuses et toujours pleines de saveurs. Les gourmands seront certainement satisfaits de leur menu brunch qui propose tous les plus grands classiques du déjeuner. En après-midi, la terrasse vous accueille pour une bière bien fraîche avec de bonnes assiettes à déguster en douce compagnie.

89 rue de la Commune Est

Les carnivores voudront certainement se diriger vers la jolie terrasse du Vieux-Port Steakhouse. Cette dernière est idéalement située près de toutes les activités du Vieux-Montréal et à seulement un coin de rue du port. C'est l'endroit parfait où recharger ses batteries après une journée d'activités!

39 rue Saint-Paul Est

Découvrez la liste des 100 meilleures terrasses selon OpenTable ici.



