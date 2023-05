Ce café végane d'Hochelaga-Maisonneuve se transforme maintenant en buvette

Le Café Jones a récemment fait l'annonce qu'il ouvrira désormais le soir en mode buvette, et les résidents s'en réjouissent.

Fidèle à son ADN, ce sont des recettes 100% véganes qui seront mises de l'avant en formule à partager.

Un plat de fondant de poireaux, pesto câpres & citrouille, un plat de pleurotes, un ceviche de pleurotes oignon, lime, coriandre servi avec chips de tortillas, une toast ricotta à l'amande et bien plus figurent sur le menu. Le prix des plats varie entre 11$ et 16$.

Le menu du soir est offert dès 16h du jeudi au samedi.

Sinon, le brunch et le dîner sont servis tous les jours.

3349, rue Ontario Est, Montréal

