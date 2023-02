Ce restaurant végane d'Hochelaga-Maisonneuve ferme ses portes

C’est un début d'année difficile pour la restauration à Montréal. Après les annonces de fermeture du Moleskine et du Saint-Sulpice, voilà qu’un restaurant végétalien du quartier Hochelaga-Maisonneuve, dans l'est de Montréal met la clé dans la porte.

En effet, le Antidote bouffe végane qui a accueilli ses premiers clients en 2014 a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il fermerait ses portes le 19 février prochain.

«Après 8 ans de service, de show d’humour, de salle pleine, de manque d’employé(e)s, de nouvelle équipe, de client(e)s content(e)s et de client(e)s moins content(e)s, d’étoiles Google, de four qui brise un vendredi soir, de dégât d’eau, de vernissage magique, de vino et surtout de gin, il est temps pour moi de vous dire au revoir.» pouvons-nous lire dans une publication Facebook.

Le Antidote bouffe végane possédait un magnifique décor et un menu varié où il était impossible de s'ennuyer de la viande. C’est une grosse perte pour les Montréalais, mais surtout pour les résidents et résidentes du quartier.

Il semblerait que le «monde de fou de la restauration» ait eu raison du restaurant.

«Mon souhait pour cette dernière semaine serait d’avoir une salle pleine, toute la semaine, comme si on était en été! Ça réchauffera nos cœurs.» écrit l'équipe.

Vous savez donc quoi faire cette semaine!

Fermeture le 19 février 2023

3459, rue Ontario Est, Montréal

