Le meilleur restaurant au monde fermera ses portes définitivement parce que la restauration telle qu’elle l’est n’a plus de sens

Non, ce n’est pas une blague. Le restaurant Noma situé à Copenhague au Danemark fermera définitivement ses portes.

L’annonce déchirante du restaurant survient alors que le monde de la restauration se remet à peine de deux années de pandémie mondiale.

L’établissement qui a accueilli ses premiers clients en 2003 se hissait tous les ans au top de la liste des 50 meilleurs restaurants au monde. Toutefois, pour atteindre ces standards, les employés du Noma devaient accepter un horaire insoutenable et des conditions de travail très exigeantes.

Claus Meyer et René Redzepi, les propriétaires du Noma ont donc choisi de repenser cette formule.

«Financièrement et émotionnellement, en tant qu’employeur et être humain, ça ne fonctionne plus», expliquait Redzepi en entrevue avec le New York Times.

Ce phénomène ne touche toutefois pas uniquement le Noma. Au Québec, on peut penser au chef Martin Juneau qui a choisi lui aussi de se départir du Pastaga, car il ne croyait plus en la restauration comme elle l’est aujourd’hui.

Un vent de changement s’installe certainement dans nos assiettes... À suivre!

Le Noma fermera ses portes à la fin de l’hiver 2024. La date officielle n’a pas encore été annoncée, mais si vous voulez avoir la chance d’y aller, vous avez encore quelques mois pour en profiter.

