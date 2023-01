La maison scandinave de Marina Bastarache et Lou-Pascal Tremblay près des pistes de ski à Mont-Blanc est à vendre pour 850 000$

À seulement 20 minutes de voiture du Mont-Tremblant et à 10 minutes de voiture du Mont-Blanc, ce chalet en nature risque d’en convaincre plusieurs d’aller s’installer dans les Hautes-Laurentides.

• À lire aussi: 13 bonnes raisons d’aller faire son tour à Sainte-Agathe-des-Monts

C’est à Mont-Blanc (anciennement Saint-Faustin–Lac-Carré) que se situe cette maison scandinave qui appartient à l’influenceuse Mariana Bastarache et au comédien Lou-Pascal Tremblay.

De l’extérieur, tout pique la curiosité. Un revêtement en chêne blanc permet dès l’extérieur de remarquer le style scandinave.

Christiane Perreault de RE/MAX Bonjour

Les surprises se poursuivent à l’intérieur où une entrée épurée vous accueille. Une imposante porte d’acier conçue sur mesure vole la vedette.

Christiane Perreault de RE/MAX Bonjour

La propriété fut construite en 2022. Il s’y cache trois chambres et deux salles de bain.

Les matériaux nobles se côtoient dans toute la maison. Au rez-de-chaussée, une aire ouverte invite aux réceptions autant qu’au repos. Vous trouverez dans cette pièce un salon, une salle à manger et une cuisine digne d’un magazine.

Christiane Perreault de RE/MAX Bonjour

Le plafond cathédrale, l’abondante fenestration, les luminaires haut de gamme et le foyer au bois promettent d’en séduire plus d’un.

Les planchers du rez-de-chaussée sont en béton polis et chauffants.

• À lire aussi: Cette nouvelle tendance déco colorée sera PARTOUT en 2023

Christiane Perreault de RE/MAX Bonjour

Du côté de la cuisine, c’est sans surprise que vous apprendrez qu’elle a fait partie de l’édition «Les plus belles cuisines du Québec» du magazine Je décore. On l’aime pour ses comptoirs et dosserets en dekton, très résistants à la chaleur et aux taches.

Christiane Perreault de RE/MAX Bonjour

Les cabinets sont en bois et thermoplastique, une combinaison gagnante. À l’arrière se trouve un immense garde-manger de 16 pieds qui pourrait faire office de Butler’s Pantry. Les futurs propriétaires pourront l’aménager selon leurs goûts et besoins.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir cette splendide maison!

Les chambres se trouvent à l’étage ainsi qu’une salle de bain complète qui appelle à la relaxation. Mention spéciale au magnifique luminaire suspendu et aux planchers de céramique de cette pièce.

Christiane Perreault de RE/MAX Bonjour

Dans les chambres, les planchers de bois amènent une belle chaleur.

Christiane Perreault de RE/MAX Bonjour

Les futurs propriétaires auront accès au lac Ragny (lac Long).

La maison est mise en vente par Christiane Perreault de RE/MAX Bonjour. Le prix demandé est de 850 000$.

Ces autres maisons de «vedettes» risquent de piquer votre curiosité:

s