7 endroits où manger les meilleures salades de Montréal et ses environs

Aujourd’hui, on vous raconte des salades! Oui, oui! Avec le beau temps qui approche, rien de mieux qu’une délicieuse salade pour se rafraîchir et faire le plein de vitamines.

Voici donc un carnet d’adresses hyper « green » où dénicher les meilleures salades-repas, aux quatre coins de la métropole.

Cela fait déjà 16 ans que les comptoirs de salades gourmandes Mandy’s se sont implantés un peu partout dans la métropole. On retrouve des succursales sur le Plateau, dans le quartier Westmount, le Vieux-Montréal, au centre-ville et maintenant dans le West Island et à Laval. Bref, Mandy’s et ses huit restaurants sont partout! Le succès de cette entreprise familiale repose sur l’originalité des recettes, du secret qui réside dans les vinaigrettes, de la variété et de la fraîcheur des salades. Sur place, on a envie de se laisser tenter par toutes les salades signatures comme la Salade sol (mexicaine) avec laitue romaine, laitue mixte, coriandre, maïs, coriandre, fèves noires, avocat, carottes râpées, chips tortilla et cheddar.

*Disponible sur UberEats et Doordash ou commande sur place

1468 Rue Peel, Montréal

425 rue St-Nicholas, Vieux-Montréal

201 avenue Laurier Ouest, Mile-End

5033 rue Sherbrooke Ouest, Westmount

2067 rue Crescent, Centre-Ville

2313 rue Sainte-Catherine Ouest #103, Atwater

Et plusieurs autres!

Située en plein cœur du centre-ville, sur la rue Peel, le Café Livia est une adresse santé incontournable pour les amateurs de boissons au matcha. C’est vert, vert, vert! On y sert aussi justement plusieurs plats aux saveurs asiatiques, telles que la rafraîchissante salade papaye verte avec et la savoureuse salade de pad thaï composée de nouilles de riz, laitue romaine, arugula, carotte, chou rouge, concombre, poivrons rouges et jaunes, pousses de fèves, oignon vert, oignon rouge, coriandre, chili, noisettes, graines de sésame, chips de patate douce et lime. C’est bon, bon, bon! Aussi, on adore les bols de poke qui contiennent davantage de légumes que de riz!

*Disponible sur UberEats ou commande sur place

1468 rue Peel

Si vous avez envie d’une classique salade César vraiment bien apprêtée, rendez-vous à la Taverne on the Square. Cette salade est classée parmi les meilleures en ville, grâce à leur fameuse vinaigrette aux anchois. Habituellement, on choisit les endives au lieu de la laitue romaine et on remplace le bacon par des crumbles de nudja, une saucisse italienne de porc séché. Évidemment, on ajoute du parmesan! C’est ce qui fait toute la différence! *

Disponible sur Doordash et UberEats ou sur place

1 Carré Westmount

Très populaire dans l’Ouest de l’île, le service de traiteur et restaurant spécialisé en plats santé propose des succulentes salades gourmets dont plusieurs options véganes. Parmi les choix colorés, on se laisse tenter par la salade The Sonny avec mélange de laitues, poulet croustillant, graines de tournesol rôties, maïs, graines de sésame, nouilles croquantes, ananas grillés, pommes vertes et vinaigrette sésame et gingembre. Qui a dit qu’une salade c’était plate?

*Commande disponible en ligne ici.

3695 boulevard Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux

La boutique de vêtements et comptoir de salades et sandwichs Abe & Mary’s offre tout autant une belle variété de salades-repas. Leurs salades signatures ne se comparent à rien d’ailleurs! On retrouve un comptoir au centre-ville et l’autre à Ville Mont-Royal. Coup de cœur pour la salade Avo-Conda avec mesclun, double thon, mandarines, avocat, cœurs de palmier, pois chiches, amandes caramélisées et vinaigrette au miel et Dijon et la salade Ripping Rasberry avec épinards, fromage de chèvre, poulet grillé, pacanes caramélisées, fraises et vinaigrette à la framboise. Vous avez aussi le luxe de créer votre propre salade.

*Disponible sur UberEats

Commandez ici.

Le restaurant syrien Beroya, situé cette fois-ci à Laval nous transporte dans les parfums d’Orient. En effet, pour retrouver des recettes comme le taboulé traditionnel, on ne peut se tromper à cette adresse qui propose aussi des grillades et des sandwichs. Du côté salade, il y a l’authentique salade de fattouche composée de verdure, tomates, concombres, oignons, des morceaux de pitas grillés et d’une vinaigrette au sumac. Il y a aussi la fameuse salade de roquette garnie de gros morceaux de fromage halloumi grillé, tomates et graine de sésame, nappée d’une vinaigrette balsamique. Les portions sont généreuses et les prix très abordables.

*Disponible en ligne ici!

3455 boulevard Saint-Martin Ouest, Laval

Le comptoir gourmand Julian’s est le projet de deux passionnés de la restauration ayant travaillé au Tapeo. À la fois un comptoir gourmand, café et service de traiteur, c’est l’endroit idéal où savourer une salade sur le pouce ou pour emporter. Mais attention, leurs salades sont remplies de créativité et on reconnaît le savoir-faire de la gastronomie montréalaise! Les clients adorent la très colorée salade Unicorn avec tataki de thon avec pâtes froides roses, chou-fleur mariné, maïs, graines de courge et tournesol, kale, oignon rouge mariné, roquette, cheddar, vinaigrette crémeuse au jalapeño.

*Disponible sur UberEats, Doordash et Skip the dishes

11 avenue Mont-Royal Ouest

