11 plantes faciles d’entretien pour ceux qui n’ont pas le pouce vert

En collaboration avec

Les plantes apportent une petite touche de couleur et de vitalité à n’importe quel décor. Encore faut-il être capable de les garder en vie! Heureusement, si vous n’avez pas le pouce vert, il existe plusieurs plantes faciles d’entretien que vous pouvez vous procurer chez Kyoto Fleurs.

La jolie boutique locale située sur l’avenue Mont-Royal est la destination parfaite pour trouver des plantes en santé, des fleurs fraîches, séchées et préservées, des produits du Japon, et plus encore. C’est l’endroit idéal pour commencer votre quête d’apprenti botaniste et recevoir des conseils de pro!

Kyoto Fleurs se fait également un devoir d'offrir de la visibilité aux femmes entrepreneures en offrant une belle sélection d'accessoires locaux. Vous pourrez découvrir une nouvelle entrepreneure chaque semaine sur le compte Instagram de Kyoto Fleurs.

Voici donc 11 plantes faciles d’entretien à découvrir!

1. Dracaena massangeana

Cette jolie plante verte dressée de longue durée sera heureuse avec une clarté ambiante et un arrosage tous les 7 à 10 jours. Vous pouvez également lui donner de l’engrais pour plantes vertes tropicales une fois par mois.

2. Pothos 'Marble Queen' (Scindapsus)

Cette magnifique plante retombante tachetée est généreuse en boutures et très résistante. Elle aime la lumière du jour et demande de l’eau aux 7 à 10 jours. C’est la plante idéale pour ceux qui aiment les pots suspendus. Sachez qu’il est aussi facile de faire des boutures en plantant ses bourgeons auxiliaires dans la terre directement.

3. Peperomia obtusifolia

Avec une petite dose de lumière et d’eau lorsque le terreau est sec, cette plante à panachure vert pâle et vert foncé saura vous combler par son allure fournie et ramifiée.

4. Pachira aquatica (Money tree)

Pour les plus superstitieux, le Money tree est supposé apporter la chance et l’abondance dans votre vie. En plus, il est facile d’entretien et demande seulement une bonne lumière ambiante et un arrosage lorsque le terreau est sec.

5. Kalanchoe blossfeldiana

Cette plante grasse aux fleurs colorées adore le soleil direct à indirect et tolère le manque d’eau. Un arrosage aux 7 à 10 jours suffit! Le secret pour garder cette plante heureuse est d’utiliser un terreau pour plantes grasses.

6. Rhoeo spathacea

Cette plante tropicale verte et mauve aime la lumière claire et préfère qu’on la garde dans un endroit humide. C’est également une plante facile à bouturer!

7. Pilea peperomioides

Cette plante très généreuse en boutures se reproduit très rapidement. Vous y verrez de nouveaux plants qui se forment à la base du plant mère, ces derniers sont faciles à sectionner. La plante demande une bonne clarté ambiante et un arrosage aux 7 jours environ.

8. Schefflera

Cette plante peut devenir très grande si elle vit dans une bonne lumière ambiante et reçoit de l’engrais aux trois semaines. Elle demande un arrosage aux 7 à 10 jours.

9. Zygocactus (cactus de Noël)

Cette magnifique plante fleurie gardera votre espace coloré! Elle a besoin d’une lumière directe et elle peut même tolérer la sècheresse. Un arrosage toutes les deux semaines est requis. Le cactus fleurira normalement dans la période de Noël!

10. Monstera deliciosa

La fameuse « Swiss cheese PLANT » mieux connue sous le nom de Monstera demeure très facile d’entretien. Sa croissance rapide vous impressionnera! Elle demande une très bonne lumière ambiante et de l’engrais une à deux fois par mois.

11. Plante Jade (Crassula)

Cette charmante plante grasse aux allures préhistoriques nécessite de la lumière directe et un pot étroit pour s’épanouir complètement. Il faut l’arroser aux trois semaines environ. Si ses feuilles jaunissent, c’est qu’on l’arrose trop!

Pour découvrir plus de plantes faciles d’entretien et recevoir des conseils de pro afin de bâtir votre mini jungle, allez faire un tour chez Kyoto Fleurs!

1893 Avenue Mont-Royal Est, Montréal