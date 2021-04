La nouvelle collection de boîtes à fleurs «full Pinterest» de Butine rendra vos voisins jaloux

La compagnie montréalaise Butine célèbre sa quatrième année en dévoilant une nouvelle collection de boîtes à fleurs et à plantes super colorées tout simplement sublime.

L'entreprise locale a même ajouté quelques surprises à sa collection 2021. En plus des classiques bacs à fleurs de l'entreprise, les jardiniers dans l'âme pourront également se procurer un nouveau produit: le Baquet. Ce pot qui reste dans l'esthétique colorée de l'entreprise vous permettra de faire pousser quelques légumes tels que des tomates ou de grosses plantes.

Le Baquet sera disponible dans les couleurs pamplemousse et mangue un peu plus tard cet été.

De plus, cette année les boîtes à fleurs Butine ont été fabriquées avec de l'aluminium plutôt que de l'acier afin de les rendre plus légères et éco-friendly! Les Butine sont offertes en format petit ou grand et dans trois couleurs différentes: mangue, pamplemousse ou olive.

Butine dévoile également une collection de t-shirts, crewnecks et tote bags nommée L'été en ville afin de célébrer la saison chaude avec style!

Butine

Le lancement officiel de la collection 2021 aura lieu le 15 avril à 19h! Faites vite, car les produits de Butine risquent de se vendre très rapidement.

Voici où trouver votre Butine:

butine.ca

Etsy.com

Boutique DDD, Beaubien Est

Club Piscine, Longueuil & Beloeil

