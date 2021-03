Une maison boho ultra «Pinterest» à vendre pour 429 900$ à Repentigny

Si vous cherchez une propriété qui a de la personnalité, cette maison actuellement à vendre pour 429 900$ à Repentigny risque de vous charmer.

La propriété à paliers multiples construite en 1969 offre un espace de vie unique où chaque pièce se démarque pour différentes raisons.

En entrant, vous retrouverez une pièce ouverte avec le salon et la salle à manger. Cette lumineuse pièce possède également un foyer de pierres au bois.

La cuisine, pour sa part, a été complètement rénovée. On y retrouve un bel îlot et des murs en céramique.

La salle d’eau se démarque par ses murs de plywood et son look industriel.

La propriété possède un total de cinq chambres, l'une au sous-sol.

On accède à la chambre principale par une autre chambre. Cet espace, qui accueille pour le moment deux chambres distinctes, pourrait certainement être transformé en boudoir, en bureau ou encore en gym.

La salle de bain principale est certainement l’une des pièces les plus «Pinterest» qui soit. On y retrouve un parfait mélange de noir, de blanc et de verdure. Vous vous sentirez comme si vous étiez au spa.

Au sous-sol, on retrouve même une seconde cuisine, ce qui est idéal pour aménager un bar ou même, peut-être, un appartement.

Dans la grande cour privée, on retrouve également une terrasse et une piscine hors terre.

Découvrez l’intérieur complet de la propriété dans la vidéo ci-dessus.

La jolie propriété est à vendre pour 429 900$ par Marie Michel Girard et Nick Desjardins, de Proprio Direct.

